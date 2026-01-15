Pasión Vega rinde homenaje al universo de Almodóvar este sábado 17 en el Teatro Villamarta

Pasión Vega presentará este sábado 17 de enero en el Teatro Villamarta (20:00 horas) su espectáculo 'Pasión Almodóvar', en el que rinde homenaje al universo del cineasta manchego interpretando las canciones más representativas de su filmografía.

Acompañada por un excepcional cuarteto de músicos -entre los que sobresale el pianista y director musical Moisé P. Sánchez-, la voz de Pasión Vega propone un viaje por temas que, tras integrarse en el universo creativo de Pedro Almodóvar, se han convertido en hitos de la memoria sonora y emocional colectiva. Canciones como La bien pagá, Volver, a tu vera, Piensa en mí, Un año de amor, Puro Teatro, En el último trago o Cucurrucucú paloma forman parte del repertorio. A ello se suma la propuesta escénica ideada por el dramaturgo Joan Anton Rechi que conecta con la estética almodovariana.

“Almodóvar dice que su cine es una comedia con drama en la que también hay música. Pasa de todo, como en la vida misma. Y es que las canciones que incluye son la vida misma, transmiten y cuentan la historia de personas que nos son ajenas pero, al mismo tiempo, nos resultan muy cercanas”, subraya la cantante. “Son canciones que nos hablan de emociones, de nuestro pasado y presente e impactan sobremanera en el público. Son canciones que se convierten en un aliciente para vivir la música”, añade.

En 'Pasión Almodóvar', la artista lleva a su terreno este repertorio sonoro del cine del manchego que, en muchos aspectos, tiene como protagonista a las mujeres, “transformadas en heroínas, llenas de defectos y vicisitudes que luchan por encontrar su libertad personal, dejándose llevar por la pasión”.

Y es que Pasión Vega no imita las interpretaciones de los temas que aparecen en las películas del cineasta manchego: hace suyas sus canciones. “Les pongo voz y lo hago de una manera teatral y musical. En las canciones me centro en darles vida y en el personaje que hay detrás de cada una de ellas. No hace falta más para emocionar al público porque son grandes piezas de nuestra música de Latinoamérica y de Francia”, apunta.

La cantante reconoce que la selección de temas para este espectáculo fue una tarea “complicada” porque el listado de títulos era “muy largo y de enorme calidad”. No obstante, las canciones icónicas de las diferentes etapas del cine de Almodóvar aparecen en este concierto donde “hay hueco para la improvisación”.

La idea de este espectáculo nació de una propuesta del director de escena Joan Anton Rechi. “Pedro Almodóvar siempre estuvo informado de la idea, del formato y de que íbamos a utilizar su apellido. Nos dio su bendición y nos dijo que le encantaba”.

'Pasión Almodóvar' se suma así a la trayectoria artística de Pasión Vega, marcada por la reinterpretación elegante y personal de la música popular, el bolero y la canción española, consolidándola como una de las voces más sensibles y reconocidas del panorama musical actual.