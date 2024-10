"El gran problema de Turina es la politización"

Nos encontramos al mediodía del sábado 28 de septiembre en Di Gallery, una galería sevillana de la Puerta Osario donde expone actualmente Silvia Cosío, que ha sido la autora del diseño y la portada de su último disco, un acercamiento a la obra de Joaquín Turina, aunque Pedro Piquero, pianista sevillano de 48 años residente en Badajoz, monje budista que dejó los conciertos en 2007, reconoce que no sabía lo de los 75 años de su muerte, efeméride recordada en la ciudad por la Ruta Turina, presentada dos días después de esta entrevista.

“Estudié con Esteban Sánchez, que era un fanático de Turina y nos lo metió desde chicos. Pero en realidad yo nunca había profundizado en Turina. Estudié Mompou, estudié Albéniz, estudié Granados. Falla ya lo hice mucho después, la Fantasia Bætica y otras cosas. Sin embargo, Turina siempre fue conmigo. Mi madre es sevillanísima y siente devoción por muchas de estas piezas, más concretamente por las Danzas gitanas”.

El CD lo ha publicado Brilliant en su línea dedicada al piano e incluye tres obras del compositor sevillano: Sevilla. Suite pintoresca Op.2, Cinco danzas gitanas Op.55 y Danzas fantásticas Op.22. “Pieter van Winkel [director de Brilliant] me dio libertad para grabar lo que yo considerase mejor, porque sorprendentemente no tenían ni un solo disco con música de piano de Turina en el sello. Y aparte de esas Danzas gitanas, que tenía que grabar, y son bien conocidas, escogí también la Suite pintoresca, que como Op.2 me parece sencillamente espectacular. Está dedicada a Sevilla y no sólo emplea formas cíclicas, sino que el tratamiento contrapuntístico, especialmente en ‘La Feria’, es maravilloso. Y añadí también una obra que yo conocía en su versión orquestal, las Danzas fantásticas, sólo después supe que el original era para piano, y es sin duda una de las obras más difundidas de Turina”.

"Turina expresa el sentir interior de una España soñada, como decía Falla"

Aunque pianista, Piquero destaca especialmente la obra orquestal de Turina. “La Sinfonía sevillana y La procesión del Rocío me parecen obras extraordinarias. Me sorprende que se toquen tan poco en España. De los cuatro grandes del nacionalismo español, Turina es el menos valorado, el más injustamente tratado. En su propia época, ya poco después de morir, se le ninguneó. Se le trata como un compositor menor dentro de estos cuatro. Que entiendo, evidentemente, que tenemos Iberia, que tenemos Goyescas, que tenemos todo eso, y es posible que Turina no tenga nada parecido para competir con Albéniz y Granados, pero la personalidad armónica de Turina es apabullante: cualquier obra que te pongas, lo reconoces. Esteban Sánchez nos decía que lo que pasaba es que la gente no conocía al Turina profundo, lo defendía a ultranza. El problema de Turina es que se ha identificado con un folclore banal, una identificación que no comparto en absoluto. Turina expresa el sentir interior de una España soñada, como decía Falla. Esa fusión entre la alta cultura y lo popular, sin vulgaridades, es una de las últimas veces que se da en la música española. Él sabía perfectamente lo que hacía en todo momento”. Para el pianista sevillano hay otro problema en la recepción de la obra de Turina: “Su gran problema, por encima incluso de esa consideración de costumbrista frívolo, es el de la politización. Metió la Marcha real en La procesión del Rocío, y ya se lo asoció a un bando. Es algo que pasó a otros muchos intelectuales y artistas, a Max Aub, a Lorca, a Muñoz Seca...”.

Para Pedro Piquero este álbum supone además completar una trilogía sevillana. “Brilliant va a reeditar en una cajita los tres discos que en su día grabé con la música de Manuel Blasco de Nebra, que de repente se ha hecho popular y se toca por todo el mundo. El que Javier Perianes lo grabase para Harmonia Mundi y lo incluya en sus conciertos ha ayudado, claro, como que lo grabasen también Pedro Casals o el gran Josep Colom. Mi segundo sevillano es un auténtico desconocido, también del siglo XVIII, Joaquín Montero.” Pedro Piquero registró en 2015 la integral de la obra que ha sobrevivido de Montero para Nibius, el sello heredero de Verso, donde en su día publicó también un disco con música del hispano-cubano Joaquín Nin Culmell, el hermano de Anaïs Nin. “Cuando conocí a Montero me pareció espectacular. Me puso en la pista Andrés Ruiz Tarazona, que conocía mi Blasco de Nebra. Algunas de sus sonatas, que tienen el aire a Blasco, me parecen muy novedosas y sus Diez minuetes, que él llama así, son las primeras piezas editadas específicamente para el piano en España. Busqué otros músicos españoles de su tiempo y eran claramente inferiores. Me entusiamé tanto con Montero que acabé produciendo un documental sobre su figura: se titula Silente y lo dirigió Rubén García”.

"He firmado con Brilliant para otros dos discos, pero su contenido se sabrá en su momento"

Piquero dejó los conciertos en 2007 para centrarse en sus estudios sobre el budismo, que ha difundido también a través de traducciones y ediciones (la última, los Consejos para la búsqueda de la verdad del Maestro Dogen en Athenaica, 2023). Pero no abandonó la música e incluso profundizó en su carrera discográfica, que conoció un reciente éxito inesperado. Fue en su anterior disco, dedicado también en Brilliant a Arvo Pärt, un álbum grabado junto a la Orquesta de Extremadura y el director valenciano Álvaro Albiach. “Grabamos poco después del confinamiento, en condiciones personales muy duras para mí. Y el disco iba justo sobre el sufrimiento humano. Hicimos Lamentate, que es una obra que no llega a los 40 minutos, y por eso completamos con el Cantus in memoriam Benjamin Britten y Psalom. El éxito nos ha sorprendido. Brilliant acaba de sacar una edición en vinilo.” El éxito ha animado a sello y pianista a unir sus caminos: “He firmado para otros dos discos, pero su contenido se sabrá en su momento”.

Joaquín Turina. Piano Works - Pedro Piquero

La ficha JOAQUÍN TURINA. PIANO WORKS Joaquín Turina (1882-1949) Sevilla. Suite pintoresca Op.2 [1909] Cinco danzas gitanas Op.55 [1929] Danzas fantásticas Op.22 [1919] Pedro Piquero, piano Piano Classics (Brilliant)

