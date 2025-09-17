El poeta granadino Miguel Ángel Arcas presenta en Jerez su cancionero 'A donde se fue la mar. Soleares'

El poeta granadino Miguel Ángel Arcas presentará en Jerez el próximo lunes 22 de septiembre su cancionero 'A donde se fue la mar. Soleares'.

La presentación de la obra de Arcas (Granada, 1956) tendrá lugar en la sede de la Fundación Caballero Bonald (Caballeros 17, Jerez) el lunes 22 de septiembre de 2025 a las 20:00 horas en un acto que abrirá el poeta jerezano José Mateos.

Según explica el editorial Sonámbulos, que publica el ejemplar, 'A donde se fue la mar. Soleares' es un cancionero singular del poeta granadino Miguel Ángel Arcas, que con "una voz moderna y consciente de su tiempo y espacio, recoge el pulso de la rica tradición andaluza".

Como bien señala Juan Pinilla, la soleá, esa forma breve y profunda de tres versos, se convierte en el "vehículo perfecto para condensar siglos de sentir popular y filosofía, al igual que la copla".

Arcas se inscribe con naturalidad en la genealogía de grandes poetas como Machado y Lorca, quienes entendieron el cante no solo como estética, sino como una profunda forma de pensamiento arraigada en el sentir del pueblo. En estas soleares, la tradición flamenca establece un diálogo vivo y vibrante con la cotidianidad de nuestros días.

Los versos de A donde se fue la mar abordan con sensibilidad y lucidez temas tan diversos como la política, los amores fugaces, la lucha de clases, la precariedad y la memoria de la tierra. En ellos resuenan los ecos de la pena honda, característica del flamenco, pero también emerge una chispa festiva, la alegría que palpita en los encuentros y celebraciones.

Este poemario es una invitación a sumergirse en la esencia del sentir andaluz a través de una mirada poética actual y comprometida.

Miguel Ángel Arcas logra, con la concisión de la soleá, expandir universos de significado y emoción, conectando la raíz cultural con las inquietudes del presente.

Sobre el autor

Miguel Ángel Arcas (Granada, 1956). Su primer libro de poemas, Los sueños del realista, (Fundación Miguel Hernández, 2000) obtuvo el Premio Nacional de Poesía Miguel Hernández 1998. Asimismo tiene en su haber otros cuatro poemarios, El baile (Cuadernos del Vigía, 2002); Llueve horizontal (Hiperión, 2015), XXII Premio de Poesía Ciudad de Córdoba “Ricardo Molina”; Alevosía (La Isla de Siltolá, 2016), y Creta (Cuadernos del Vigía, 2021). También ha publicado tres libros de aforismos, Aforemas (Fundación José Manuel Lara, 2004); Más realidad (Pretextos, 2013) y Los tres pies del gato (Trea, 2019) y un diario de memorias Cuaderno de Choisy (Fórcola, 2021). Dirige la editorial Cuadernos del Vigía.