'Premiere' de la película 'Coraje', de José Manuel Rebollo

Con pocos medios pero con el coraje de hacer cine en la provincia de Cádiz. Esa es la carta de presentación del nuevo proyecto del director José Manuel Rebollo. El pasado martes se hizo la premiere de su segundo largometraje, titulado precisamente 'Coraje', en Andalucía, y en pocas semanas se estrenará en la plataforma Netflix. El acto contó con la presencia del director, algunos actores incluida la portuense Montse Torrent, el equipo técnico, el productor Rafa Caballero y la nueva productora jerezana Quejío, que han colaborado en la producción del film. Además de la proyección hubo tiempo para un coloquio con todos ellos y sobe todo con la protagonista, Montse Torrent, que desgranó lo vivido en su trabajo en el film y definió a su personaje como un regalo para poderlo disfrutar en la cámara.

La película ha contado con poco presupuesto, pero aun así, ha salido adelante, gracias al afán de todos los que han luchado por ella de alguna forma y el resultado es tan digno como interesante para el espectador. La trama se basa en el amor al cine de una actriz que no consigue los papeles que desearía y las vicisitudes por las que pasa cualquier proyecto cinematográfico low cost de una manera irónica reflejando un mundo real pero melodramático. Cine narrativo excelente con pinceladas de humor negro, muy bien contado y con un desarrollo armonioso del subtexto en el que se centra el guión. La calidad del elenco, la foto fija y el uso de los planos hacen un compendio muy integrado que posibilitan que las diferentes secuencias y las diferentes tramas dentro de la línea argumental cobren fuerza. Personajes muy bien definidos y un resultado global que te capta y te lleva en volandas la hora y media larga de la proyección.

Es de aplaudir que se haga cine en la provincia, que jerezanos apuesten por producir y ayudar a proyectos serios y auténticos y que los resultados se vean plasmados en las pantallas. Muy costoso, con muchos sinsabores, muchas horas de estar al pie del cañón pero que dan satisfacciones como ésta. El cine es arte, un trabajo de artesanía que, cuando se hace con amor y con cariño, emociona más y deja más huella en el espectador que lo saborea.