'Mujercitas', este viernes en el Villamarta de la mano de Pepa Gamboa

'Mujercitas', la célebre obra de la estadounidense Louisa May Alcott, ocupa un lugar destacado en la memoria sentimental de varias generaciones. La directora de escena Pepa Gamboa no ha sido ajena a esta influencia y, en el Teatro Villamarta este viernes 12 de noviembre, exhibirá el universo femenino que envuelve la producción literaria de May Alcott, tomando como referencia este texto tan conocido.

En este espectáculo -que lleva por título 'En palabras de Jo…Mujercitas'- ha contado con Lola Blasco, Premio Nacional de Literatura Dramática, para realizar esta versión.

"La imagen de Jo leyendo un libro en lo alto de un árbol se me quedó grabada para siempre”, recuerda Gamboa. Aquel mundo de mujeres de la familia March le deslumbró y luego comprobó que este vínculo con 'Mujercitas' era compartido por otras mujeres destacadas como, por ejemplo, Patti Smith, Simone de Beauvoir o Joyce Carol Oates.

Para la directora de escena, 'Mujercitas' es "una obra capital" que, "sin los cortes que le hicieron, tiene una ironía alucinante, una denuncia sutil que no tiene nada que ver con lo que la gente ve en Navidad".

Y en esta adaptación teatral se aborda el universo femenino que rodea a la autora y las dificultades sufridas en la época que le tocó vivir. Así las cosas, esta visión se amplía a otros textos de Alcott, aunque 'Mujercitas' está muy presente sobre el escenario, para reflejar "la valentía femenina, esas revoluciones que, aunque discretas, son capaces de cambiar una época".

No se trata, por tanto, de un espectáculo feminista, sino de una propuesta “realista”, puesto que expone lo que pasaba en esa época, de los obstáculos que se encontraban las mujeres. “No es una reivindicación agresiva, pero sí trata de esas rebeliones calladas y que contribuyen a transformar la sociedad”, añadió Gamboa.

La pieza, según Lola Blasco, toma como referencia el proceso de escritura de una de las novelas más célebres de todos los tiempos”. Un proceso creativo que encierra algunas incógnitas. Entre ellas, el hecho de que la escritora fuera la primera mujer que votó en su ciudad, al tiempo que cedía las peticiones de los lectores y a las presiones de los editores. Ese espíritu rebelde también se pone de manifiesto en otras novelas de moderado éxito que firmó con el seudónimo de A.M. Barnard; textos que la hacían feliz y donde los personajes femeninos no eran necesariamente buenos.

En el reparto de esta versión de 'Mujercitas' se incluyen actrices con una larga trayectoria como Clara Sanchís y Maite Sandoval. Sin embargo, la directora de escena ha querido que los papeles de las hermanas March estuvieron interpretados por actrices menos conocidas. Una oportunidad que, desde su estreno en el Teatro Español, están aprovechando Paula Muñoz, María Pizarro, Carolina Rubio y Andrea Trepat. "Parecen hermanas de verdad", afirmó Pepa Gamboa, sorprendida ante la sintonía existente entre las componentes del reparto.