Alex Padina presentará en Jerez 'Diario de un muerto'

La Fundación Caballero Bonald de Jerez albergará este jueves, 26 de febrero, a las 19,30 horas, la presentación de la novela 'Diario de un muerto' de Alex Padina, publicada por Editorial Platero. El autor estará acompañado por Paqui Cortés. Se servirá una copa de jerez por cortesía de Tabanco El Pasaje

En 'Diario de un muerto', Alex Padina transporta al lector al más allá a través de la voz de una persona que, tras su muerte inesperada, reflexiona sobre su vida, sus elecciones y sus relaciones. Desde el lugar donde se encuentra, observa a sus seres queridos y explora los recuerdos de su pasado, intentando superar sus miedos y comprender los momentos que definieron su vida, mientras busca un propósito que le permita trascender.

Huyendo de clichés religiosos o paranormales, 'Diario de un muerto' ofrece una perspectiva universal sobre el duelo, la aceptación y el amor. Con un estilo que alterna entre la ficción y lo reflexivo, Padina invita al lector a explorar las preguntas más esenciales de la existencia humana: ¿qué dejamos tras nosotros y qué define realmente la vida?