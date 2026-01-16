Ramón Grau aborda la ‘Historia del piano en España’ este domingo 18 en el Teatro Villamarta

La Historia del piano en España es el título del concierto que ofrecerá Ramón Grau en el Teatro Villamarta este domingo 18 enero (19:00 horas). El pianista interpretará piezas de los más importantes compositores españoles de este instrumento, entre los que se encuentran Pérez de Albéniz, Enrique Granados y Manuel de Falla, entre otros.

Ramón Grau, que ha desarrollado su carrera como pianista especializado en música española tanto en España como a nivel internacional, arrancará su actuación en el coliseo jerezano con las Variaciones brillantes sobre la introducción de la ópera 'Norma' de Bellini que compuso Pedro Pérez de Albéniz en 1832. Pérez de Albéniz está considerado de una de las figuras claves de la historia del piano en nuestro país. Y es que, desde su puesto en el Real Conservatorio de Música de Madrid, sentó las bases de la enseñanza de este instrumento.

El programa continuará con el Vals brillante núm. 3 de Marcial del Adalid, cuya obra pianística muestra la influencia de Chopin. Dentro de esta primera parte, también aparece la partitura del Bolero para piano 'Recuerdos de Andalucía' de Eduardo Ocón, cuya carrera musical toma como base principal su vinculación con la Catedral de Málaga y su puesto de director de la Sociedad Filarmónica de esta ciudad andaluza. Finalizará esta primera parte del concierto con la Gran fantasía brillante para piano sobre la zarzuela 'La Tempestad' de Chapí ideada por Cleto Zabala.

Ya en la segunda parte del concierto de Grau, centrada en autores del siglo XX, sonará la Rapsodia vascongada de José María Usandiaga, cuya música está muy influenciada por la escuela romántica francesa, así como por las canciones populares. Tras Usandiaga, el programa continuará con el Fadango de candil de 'Goyescas' de Enrique Granados y la Fantasía Baetica de Manuel de Falla, sin duda dos de los compositores más relevantes de la música española. Finalizará Ramón Grau el concierto con una obra propia: Llagas de amor que compuso en 2023.

La faceta de compositor de Ramón Grau abarca el mundo del cine, puesto que es autor de las bandas sonoras de películas como El fantasma de la sauna y Calcinación, ambas dirigidas por Luis Navarrete. Además, ha compuesto música para la Orquesta Filarmónica de Málaga (Estigio), el Festival COMA de Madrid (Introducción y fandango) y la marcha de Semana Santa que lleva por título Sentencia de muerte, entre otras obras.

Desde 2014 forma parte, junto a Syvia Torán, de Beethoven Piano Dúo, donde ambos interpretan un repertorio a cuatro manos y dos pianos en los principales escenarios de la geografía española.