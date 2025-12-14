Regreso a casa

La ficha Memories of Home. John Scofield / Dave Holland. ECM, 2025. John Scofield: guitarra. Dave Holland: contrabajo.

Con un relevo generacional holgadamente garantizado, el cada día más mermado grupo de veteranos se niega a abandonar la primera plana de la actualidad jazzística internacional. Y lo hace pertrechado en un argumentario que convence por su compromiso y dimensión. De hecho, álbumes suscritos este año por octogenarios como Charles Lloyd, Amina Claudine Myers o Evan Parker ya forman parte de las listas que cada mes de diciembre se encargan de suscribir los típicos balances discográficos de la temporada. También en el bloque de septuagenarios encontramos hoy a músicos de la tala de Louis Sclavis, Bill Frisell o Joe Lovano, manteniendo muy alto el listón de su prestigio de la mano de notables entregas. Y justo en este segmento de edad y calidad resulta obligado incluir la alianza de dos grandes como el guitarrista John Scofield y el contrabajista Dave Holland, fruto de la cual acaba de saltar al mercado un diálogo titulado Memories of Home (ECM, 2025).

Conectados por sus respectivos pasos, en diferentes épocas, por el grupo de Miles Davis, ambos músicos ostentan brillantes crónicas, documentadas en ineludibles trabajos como Conference of the Birds (1973) o un Extended Play (2003), este último a la cabeza de su fabuloso quinteto, en el caso de Holland, y Time On My Hands (1990) o Uncle John’s Band (2023) en el de Scofield. Su conexión más reciente se ha reforzado tomando como epicentro a la discográfica ECM, en la cual el contrabajista ha venido publicando muchos de sus trabajos desde la década de los setenta del pasado siglo. Por su parte, y pese a colaboraciones previas con Marc Johnson o su inclusión en el Trio Beyond, junto a Larry Goldings o el recientemente desaparecido Jack DeJohnette, con el que suscribió Saudades (2006), Scofield no entregó su debut como líder para la marca alemana hasta Swallow Tales (2020).

Grabado en los neoyorquinos NRS Recording Studios durante agosto de 2024 y producido por ellos mismos, Memories of Home los conecta por primera vez en formato dúo sobre un espacio austero y sereno que evidencia la fluidez y naturalidad de su relación tanto profesional como personal. La proporción también se mantiene en lo que se refiere a aportaciones compositoras: de los nueve temas que conforman el álbum cinco llegan firmados por el norteamericano mientras que el músico inglés se encarga de los cuatro restantes. Todos ellos discurren por un territorio cálido y armónico, aunque no por ello menos exigido y meticuloso, que evoca la sencillez doméstica desde su desnudo formato instrumental pero que también denota cierta evocación de unas raíces ligadas a hard bop, blues o incluso folk, como es el caso de la deliciosa pieza que bautiza y clausura el álbum, ubicada en las antípodas de abstracciones y disonancias.

La dedicatoria al gran Ray Brown en Mr. B termina de constatar la importancia que la formación ha tenido para esta pareja de maestros, asociados aquí en un destilado proyecto, que encaja como un guante en el valiosísimo nivel de sendas trayectorias.