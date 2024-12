Rock Action Sur pone fecha a la primera gran juerga de 2025 en El Puerto

La banda neerlandesa E.T. Explore Me en una imagen promocional

El Puerto de Santa María/El colectivo portuense Rock Action Sur (RAS) ha anunciado en sus redes sociales la primera gran juerga de roncarol del año 2025 en la provincia de Cádiz con la confirmación de la fecha, el cartel y el emplazamiento de su próximo evento musical.

RAS, como viene siendo habitual, convoca a sus incondicionales a la Sala Milwaukee de El Puerto el sábado 25 de enero de 2025 a partir de las 17:30 horas con las bandas ET Explore Me, Ramona y SecoSecoSeco y los pinchadiscos Suzie Staysick y Phil Speto.

El atractivo festejo tendrá un coste de 15 euros la entrada con una consumición de tres euros incluida. Las reservas se pueden realizar ya en https://www.rockactionsur.org/bookings.

ET Explore Me (Haarlem, Países Bajos 2002)

El trío neerlandés ET Explore Me es un trío absolutamente impactante e inclasificable, en cuya propuesta cabe desde rock'n'roll hasta guiños electrónicos, pasando por garage o post-punk. Si hubiese que emparentarles con un solo grupo, sería con los geniales The Fall, este es el nivelazo. Su último disco, “Drug Me” (Voodoo Rhythm, 2024) está entre lo mejorcito del año y su directo es el más salvaje del Viejo Continente.

Ramona (Sevilla 2013)

Ramona son un trío formado por Darío García (voz y guitarra), Daniel Gómez (bajo) y Rosa Ponce (batería) y recupera el garage en su forma original, ese que conocimos gracias a recopilatorios como “Nuggets” o “Back from the Grave”. Su actitud, pasión y frescura es idéntica a la de aquellos adolescentes americanos de los años sesenta que, tratando de imitar a sus ídolos de la invasión británica, inventaron un género nuevo, excitante e imperecedero. Si adoras los primeros discos de Black Lips, esta es tu banda.

SecoSecoSeco (El Puerto de Santa María 2019)

Los hermanos Rejano Sentís juegan en casa y con SecoSecoSeco se dedican a contorsionar elementos experimentales y de baile con actitud punk, logrando resultados al tiempo gozosos y disruptivos. Su primer LP, “SecoSecoSeco” (Grabaciones Bonicas/Sublima Discos, 2024) es un compendio personalísimo de post-punk y no wave, con excelente acogida de la crítica especializada.