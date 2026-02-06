La Sala Pescadería Vieja inaugura esta tarde la exposición 'La vida abierta' de Pepe Carretero

La Sala Pescadería Vieja inaugura este viernes, a las 19:00 horas, la exposición 'La vida abierta' de Pepe Carretero, pintor natural de Tomelloso (Ciudad Real) y uno de los autores con mayor proyección nacional e internacional de su generación. Con una sólida trayectoria avalada por prestigiosos galardones, la obra de Carretero se caracteriza por una defensa firme de los temas que conoce y vive, recreados con independencia de las modas o tendencias del panorama cultural contemporáneo.

De este modo, "sus pinturas representan una invitación a conocer un universo personal y único, donde convergen formas de una figuración cada vez más realista dentro de una tradición europea muy reconocible y siempre sorprendente. Se trata de una propuesta cargada de emoción, introspección y una profunda fuerza narrativa".

Entre sus exposiciones individuales destacan las realizadas en instituciones de gran relevancia como el Círculo de Bellas Artes de Madrid, la Casa de Vacas del Retiro, la Galería Luis Gurriarán o el Museo López Torres, entre otros espacios de referencia en ciudades como Sevilla, Santander y Gerona. Asimismo, su obra forma parte de colecciones de prestigio internacional como las del Banco de España, la Academia de Bellas Artes de Roma, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Para el delegado de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura, Francisco Zurita, "contar Pescadería Vieja con el talento de Pepe Carretero supone una oportunidad excepcional para reforzar la posición de Jerez en el circuito expositivo de referencia". De igual modo ha señalado que "esta muestra ratifica el firme compromiso de la candidatura de Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura, con la excelencia creativa y la promoción de la pintura como pilar de nuestra identidad cultural".

La exposición 'La vida abierta' podrá visitarse hasta el 24 de marzo. El horario de apertura es de martes a viernes, de 10:30 a 13:30 horas y de 18:00 a 21:00 horas; y los sábados, de 10:00 a 13:45 horas. Los lunes, domingos y festivos la sala permanecerá cerrada al público.