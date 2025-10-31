El poeta catalán Sandro Luna gana el I Premio de Poesía 'Julio Mariscal'

El poeta Sandro Luna, natural de L’Hospitalet de Llobregat, ha resultado ganador del I Premio de Poesía “Julio Mariscal”, convocado por la Asociación Pie de Página, con su libro 'Esa velocidad que tanto se parece a estar enamorado'.

El jurado, compuesto por los poetas José Mateos, Amalia Bautista, Pedro Sevilla y Francisco J. Márquez —este último en calidad de presidente y representante de la entidad organizadora—, ha destacado la originalidad y frescura del poemario, que toma la experiencia docente del autor como hilo conductor y aborda “desde la ternura y la sencillez cuestiones de hondo calado humano y existencial”.

200 obras optaron al I Premio de Poesía 'Julio Mariscal'

La convocatoria del I Premio de Poesía “Julio Mariscal” ha tenido una acogida excepcional, con casi doscientos originales recibidos de toda España y de diversos países de Latinoamérica. La calidad y variedad de las obras presentadas han sorprendido gratamente al jurado, que ha subrayado el alto nivel poético y la diversidad de voces y estilos que concurren en la poesía actual.

Esta amplia participación confirma no solo la buena salud del género lírico en lengua española, sino también el interés y el respeto que suscita la figura del poeta Julio Mariscal, referente indiscutible de la poesía andaluza del siglo XX.

Sandro Luna es licenciado en Filosofía por la Universidad de Barcelona y posee estudios en Filología Hispánica, Filología Catalana e Historia del Arte.

Actualmente trabaja como profesor de Secundaria y ha sido galardonado en distintos certámenes. Es autor de varios libros de poemas.

La entrega del premio tendrá lugar en Jerez el jueves 20 de noviembre

El acto de entrega del premio tendrá lugar el jueves 20 de noviembre, a las 17:00 horas, en la antesala del Cabildo (Plaza de la Asunción, Jerez de la Frontera).

Con este fallo, la Asociación Pie de Página refuerza su compromiso con la difusión de la poesía contemporánea y el reconocimiento de la tradición literaria andaluza, rindiendo homenaje a Julio Mariscal, poeta nacido en Arcos de la Frontera cuya voz, de profunda hondura humana y estética, continúa inspirando a nuevas generaciones de escritores.

El premio que lleva su nombre nace con la vocación de mantener viva su memoria y fomentar la creación poética como espacio de reflexión, belleza y encuentro.