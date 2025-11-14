Siloé y el Kanka se suman al festival Insólito

Insólito,el festival deGreen Cow Music,amplía su cartel con dos nuevas incorporaciones que refuerzan su apuesta por la diversidad musical: Siloé y El Kanka.Dos nombres clave de la nueva escena española que, desde lenguajes distintos, comparten entrega y emoción colectiva.

Ambos llegan a Sevilla estrenando etapa y proyectos artísticos. Además, Suede, leyenda británica del rock alternativo, amplía aforo para su concierto del 21 demarzo de 2026 (21:00 horas, en Cartuja Center CITE) tras agotar todas las entradas. Su actuación es una de las citas más esperadas de Insólito y forma parte de la gira de presentación de Antidepressants, el décimo álbum de estudio del grupo. Así, se abre una nueva oportunidad paradisfrutar de la icónica banda con las últimas entradas disponibles para su concierto en Sevilla.

Siloé y El Kanka, nuevas etapas Siloé, formado por Fito Robles (voz y compositor), Xavi Road (guitarrista y productor) yJaco Betanzos (batería), actuará el próximo17 de diciembre, a las 20:30 horas, en el Cartuja Center CITE. El grupo es uno de los fenómenos más singulares del panorama nacional. Su sonido, que fusiona folk, pop y rock, ha conectado con una comunidad de más de un millón de oyentes en plataformas digitales. Desde su debut con La Verdad (2016), la banda ha desarrollado una evolución artística constante que culminó en su aclamado álbum Santa Trinidad, con el que ha colgado el cartel de “no hay entradas” en más de 35 fechas. La propuesta del trío vallisoletano, que combina intensidad, espiritualidad y energía, ha llamadola atención de artistas comoColdplay, que recomendó su música en redes, y ha propiciadocolaboraciones con Arde Bogotá,Viva SueciayDani Fernández.

Este 2025, Siloé hainiciado una nueva etapa con el lanzamiento de su single Las palabras, que marca el comienzo de un nuevociclo creativo y anticipa el repertorio de sus próximos conciertos, incluido su paso por Insólito.

Por su parte, El Kanka abrirá su nueva gira en el festival, en concreto, el6 de marzo de 2026, a las 20:30 horas, también en el Cartuja Center CITE. Así, el malagueño presentará en Sevilla La calma, su próximo disco — el séptimo de su carrera —que verá la luz a comienzos de añoy del que ya se ha adelantado el primer tema homónimo: una oda a la quietud, a la pausa, a la búsqueda interior. Con más de quince años de trayectoria, Juan Gómez Canca, conocido artísticamente como El Kanka, es uno de los grandes referentes de la canción iberoamericana.Lacalma, además de darnombre al nuevo álbum, es una reivindicación en forma de deseo: “ojalá un mundo distinto”,resume el artista, querazonasobre la serenidad como un valor esencial en tiempos de ruido. El proyecto mantiene la esencia que ha definido su carrera: la fusión del folclore latinoamericano, la rumba y el pop, con letras ingeniosas que invitan a la reflexión o narran escenas cotidianas, a menudo con un toque de humor y optimismo.

Programación confirmada de Insólito

Insólito, que comenzó el pasado septiembre, continuará este noviembre con Marina Carmona (14de noviembre, Sala X), el jerezano José Mercé (20 de noviembre, Cartuja Center CITE) y el pianista cubano Chucho Valdés(24 de noviembre, también en Cartuja Center CITE). En diciembre, contará con la banda Siloé (día 17, Cartuja Center CITE).

En 2026, Insólito traerá a Sevilla a la cómica Patricia Galván (7 de enero, Auditorio Cartuja); a LaBien Querida (10 de enero, Sala Custom); a Bebe(16 de enero, Sala Pandora); a Laura Gallego con su espectáculo La última folclórica (18 de enero, Cartuja Center CITE); a Alejandro Astola (22 de enero, Fun Club; 23 de enero, Sala Malandar, y 24 de enero, Sala Even); al dúo Antílopez(24 de enero, Cartuja Center CITE); a la gaditana María Parrado (15 de febrero, Sala Malandar); al compositor y pianista italiano de música de cine Andrea Vanzo (16 de febrero, Auditorio Cartuja); a Nacho Vegas (19 de febrero, Sala Custom); a El Kanka (6 de marzo, Cartuja Center CITE); a Suede (21 de marzo, Cartuja Center CITE); a Leire Martínez (18 de abril, Pandora Sevilla), y a Andrés Suárez (9 de mayo, Sala Custom).

Las entradas para todos los espectáculos confirmados están ya disponibles en la web de Insólito