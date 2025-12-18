'Tensiones y oportunidades en la geografía del turismo andaluz', este jueves 18 en la Academia San Dionisio

Con la conferencia programada para este jueves, 18 de diciembre, la Real Academia de Ciencias, Artes y Letras de San Dionisio, junto a las sevillanas Academia Andaluza de Ciencias Económicas y del Territorio y la Academia de Ciencias Sociales y del Medioambiente de Andalucía, celebran una jornada interacadémica con una conferencia titulada 'Tensiones y oportunidades en la geografía del turismo andaluz' que estará a cargo del catedrático de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Sevilla y vicepresidente de la Academia Andaluza de Ciencias Económicas y del Territorio, Manuel Marchena Gómez.

La conferencia de estará contextualizada en un triple nivel de referencia: en el apoyo a la candidatura de Jerez a Capital Europea de la Cultura 2031; en la importancia del turismo enológico jerezano, primer territorio español por número de visitantes de esa especialidad; y en los trabajos de revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).

Los aspectos que se tratarán tienen que ver con mostrar que el turismo andaluz es el segundo sostén económico de Andalucía, por tanto, sería un error demonizarlo, más bien es muy necesario establecer criterios de planificación para aumentar la productividad del sector, fomentar la sostenibilidad social, económica y ambiental del mismo, un turismo más diversificado y descentralizado que valoriza el patrimonio andaluz, modernizar los destinos e integrar, innovación, inclusión y accesibilidad.

Para ello hay que reorientar los conflictos y las tensiones que el portentoso desarrollo de la actividad turística ha originado en nuestro territorio. Fundamentalmente, la concentración que coadyuva en el litoral y las capitales provinciales históricas; la confusión de lógicas puramente inmobiliarias y turísticas; la calidad del consumo de los no residentes; la proliferación de viviendas con fines turísticos y el exceso en el consumo de recursos naturales y patrimoniales.

Es necesario, en fin, trazar líneas de convergencia entre ciudadanos residentes y ciudadanos turistas.

La presentación del conferenciante estará a cargo del presidente de la Academia Andaluza de Ciencias Económicas y del Territorio, José Ignacio Castillo Manzano.

El acto tendrá lugar en la sede de la Academia, calle Consistorio, 13 a las 19:30 horas, siendo libre el acceso hasta completar el aforo.