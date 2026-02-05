Tío Pepe Festival 2026 suma una segunda fecha de Antoñito Molina tras agotar entradas en tiempo récord y anuncia un nuevo concierto de Yerai Cortés

Tras colgar el cartel de entradas agotadas para su concierto del 25 de julio en apenas unas horas, Antoñito Molina amplía su paso por Tío Pepe Festival 2026 y anuncia una segunda fecha jerezana dentro de su gira Mis últimos Me Prometo. El artista volverá a subirse al escenario de la Bodega Las Copas el próximo 14 de agosto, ofreciendo una nueva oportunidad para disfrutar de un directo íntimo, honesto y lleno de verdad, parte de una gira muy limitada y especialmente concebida como reencuentro con su público antes de iniciar una nueva etapa artística.

A este anuncio se suma la presencia en cartel de Yerai Cortés, uno de los nombres más destacados del flamenco contemporáneo, que volverá a la bodega Tío Pepe el 24 de julio en el marco del ciclo Solera y Compás.

Con el éxito arrollador de la gira Me Prometo aún en la retina emocional, Antoñito Molina presenta Mis últimos Me Prometo, una serie muy limitada de conciertos que tendrá lugar en 2026. Entre las contadas citas con el cantautor gaditano, las dos anunciadas en Tío Pepe Festival. Con más de un millón de oyentes mensuales en Spotify y presente en el ranking Top 200 artistas de la plataforma líder mundial en streaming de audio gracias al éxito de sus singles -parte de los principales top virales nacionales- la trayectoria de Antoñito Molina lo ha convertido en una de las figuras más reconocidas del nuevo pop de autor en español.

El joven cantautor de Rota se dio a conocer con el dúo El Tren de los Sueños, que fundó en 2006. Tras un respiro en su carrera y una clara evolución en su forma de componer e interpretar sus canciones, en 2017 graba su primer álbum en solitario: Déjame que te cuente. En 2020 regresó con más fuerza que nunca con el lanzamiento de un nuevo sencillo, Ya no me muero por nadie, trabajo al que se sumaban Dicen que el mundo se acaba y Me estoy volviendo loco que acumula más de 7 millones de reproducciones. En 2022, lanzó al mercado su segundo trabajo discográfico, La ley de mi naturaleza, un disco que incluía Y te voy a querer, con casi 10 millones de streams en Spotify.

El Club de los Soñadores es su trabajo discográfico más reciente, un recopilatorio con las mejores canciones de Molina junto a tres temas inéditos que hoy son bandera musical y emocional de toda una generación, cautivada por las historias universales y personales de vida que ha querido regalar a un público con el que conecta con cercanía, autenticidad y una especial sensibilidad.

Con una puesta en escena vibrante diseñada para dialogar con el corazón y un repertorio lleno de himnos, Mis últimos Me Prometo será una ocasión irrepetible de volver a rendirse ante su magia. Las entradas para la segunda fecha anunciada, el 14 de agosto, pueden adquirirse en la página web www.veraneaenlabodega.com.

Solera y Compás expande los límites del flamenco

El talento y la emoción del flamenco más contemporáneo estará además presente la noche del 24 de julio de la mano de Yerai Cortés, uno de los artistas más aclamados del panorama actual. Tras su estreno del año pasado con un sold out absoluto, Cortés regresa con una nueva escenografía y repertorio, acompañado de seis palmas y coros en una cita en la que además presentará el que será su nuevo trabajo discográfico, que verá la luz próximamente. Pasión, duende e innovación artística se fusionarán para ofrecer una noche de verano mágica bajo las estrellas, prometiendo transportar al público a un viaje sonoro y visual único.

Yerai Cortés pertenece a esa nueva generación de artistas que explora el flamenco desde territorios ignotos y excitantes. A pesar de su juventud, posee ya una vasta trayectoria que le ha llevado a colaborar con artistas de los más diversos géneros: desde renovadores y transgresores del flamenco como Rocío Molina hasta músicos de distintas latitudes como Judeline, Ralphie Choo, Lola Índigo o C. Tangana (Antón Álvarez), a quien acompañó en su ya mítica gira Sin cantar ni afinar y quien ha firmado precisamente su primer largometraje documental -La guitarra flamenca de Yerai Cortés- en torno a la música de su amigo como vehículo para sumergir al espectador en la historia personal del guitarrista.

El filme fue galardonado con el Goya al Mejor Documental y el Goya a la Mejor Canción Original por Los almendros, con Cortés como coautor e interpretada con La Tania.

Un cartel inolvidable para los meses de julio y agosto

A lo largo de los meses de julio y agosto, la programación de Tío Pepe Festival reunirá a distintos estilos y generaciones musicales. Entre los artistas ya confirmados, Raphael (4 de julio), que regresa a Tío Pepe con Raphaelísimo, un espectáculo superlativo que condensa la esencia de una carrera única; Elvis Crespo (9 de julio), uno de los grandes nombres de la música latina; Deep Purple (10 de julio), la mítica banda británica de hard rock; Pastora Soler (11 de julio), con su fuerza artística arrolladora; Sergio Dalma (18 de julio) y su regreso al universo Via Dalma; el G-5 y la rumba contemporánea de Kiko Veneno, El Canijo de Jerez, Muchachito, Tomasito y Diego Ratón (19 de julio); la celebración del pop-rock español de los 80 con La Guardia, Javier Ojeda, La Frontera y DJ El Pulpo (31 de julio), bajo el título Noches de Rock&Roll; Beret (1 de agosto) con Lo bello y lo roto, uno de los trabajos más íntimos y honestos de su carrera; Luz Casal (2 de agosto), de vuelta a los escenarios con Me voy a permitir; el 30 aniversario de M-Clan (4 de agosto); el homenaje internacional a Queen con God Save The Queen (6 de agosto); Loquillo (7 de agosto) y su directo cargado de actitud, poesía urbana y grandes himnos roqueros; la celebración de los 30 años de carrera de Mónica Naranjo, una de las voces más potentes del panorama musical mundial (8 de agosto) celebrará tres décadas de carrera, caracterizada por una conexión única con el público la noche de lírica española del 9 de agosto con Ismael Jordi, Sabina Puértolas y el maestro Óliver Díaz, y Valeria Castro (10 de agosto), una de las voces más auténticas y necesarias de la música en español actual.

El ciclo Solera y Compás se abrirá, por su parte, a las miradas de María Terremoto (12 de julio), Israel Fernández (26 de julio) y José Mercé (11 de agosto).

Con una parte del cartel aún por desvelar, estas fechas se completan además con los dos espectáculos del ciclo Tío Pepe Comedy: Manu Sánchez con su personal Entregamos (17 de julio) y El Monaguillo con Efectiviwonder (23 de julio).

En paralelo, la oferta gastronómica será uno de los grandes pilares de esta nueva edición, apoyando además a la ciudad que este año ostenta la capitalidad gastronómica de España. Las entradas para todos los espectáculos anunciados pueden adquirirse ya en la página web www.veraneaenlabodega.com.