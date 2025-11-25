Títeres, La Gran Matilde Ramos y un cuento para adultos en el teatro La Gotera de Lazotea de Jerez

Imagen del espectáculo de títeres 'Chatungla Una jungla de chatarra', de la compañía murciana Teatro Silfo

El teatro de la compañía jerezana La Gotera de Lazotea ha programado tres espectáculos para este próximo fin de semana, en concreto, entre el jueves 27 y el sábado 29 de noviembre para todo tipo de públicos, incluido el adulto y el familiar.

Cuento para adultos: “Cuerpos Singulares, Amores Eternos”

Fecha: 27 noviembre, 2025 20:00 horas

Precio: 10 euros

Público: Adultos

Compañía: El Laboratorio del Cuento

Sinopsis

En el corazón de este espectáculo laten historias sobre cuerpos que desafían lo común, almas que rompen moldes y amores que trascienden lo imaginable. Cuerpos singulares, amores eternos es un viaje a través de relatos donde lo extraño se convierte en hermoso y lo inusual en eterno.

Acompáñanos a explorar:

El misterio de lo extraordinario: cuerpos y corazones marcados por lo singular, revelando que lo que nos hace diferentes nos define y nos conecta.

El poder del amor eterno: historias donde el amor se enfrenta a la muerte, a las normas y a los límites de la realidad.

La magia de lo inesperado: relatos que te invitan a mirar más allá de lo visible, a sentir lo inusual y a conectar con lo humano en sus formas más sorprendentes.

Con la narrativa envolvente de Soraya Baum y Poti de Cai, vivirás una noche llena de emociones, reflexión y asombro.

Organizado por El Laboratorio del Cuento, este espectáculo "promete cautivar tu imaginación y tocar tu alma. Ven y déjate envolver por la magia de las palabras y los relatos que desafían las fronteras de la realidad".

Obra de teatro: La Gran Matilde Ramos

Fecha: 28 noviembre, 2025 20:00 horas

Precio: 12 euros

Compañía: La Furtiva Teatro

¿Miedo a la muerte? ¿Matilde Ramos? No, Miedo no, solo respeto. Soy la estrella más brillante, de la copla emperaora, eso me hace inmortal, seré siempre recordada ayer, mañana y ahora… Arte coplero, instintos asesinos y ambición desmedida se dan la mano en el montaje de la Compañía Furtiva de Teatro… pasen y vean… la comedia trágica está servida.

Títeres: “Chatungla” Una jungla de chatarra

Fecha: 29 noviembre, 2025 12:30 horas

Precio: 7 euros

Público: Familiar

Compañía: Teatro Silfo, Murcia

Sinopsis: Chatungla es un singular zoo hecho por criaturas peculiares, cada una con su historia y su estilo, pero todas nacidas de algún objeto, cacharro o material recuperado o encontrado quién sabe dónde. Ahora, estas criaturas están todas allí, detrás del telón, listas para exhibirse en un gran y atrevido espectáculo.

Es un festival de la chatarra, lo más ordinario que se convierte en extraordinario, un juego antiguo que, en estos momentos de recuperación, nos transporta teatralmente hacia una gran sonrisa.