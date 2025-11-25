El puente de Cartuja, un patrimonio que ahora vivirá para siempre

Juan Luis Torreño Piñero, arqueólogo jerezano, ha dado a conocer un proyecto pionero de fotogrametría y modelado 3D del puente de Cartuja, del que este año se celebra el V Centenario del inicio de su construcción. Una iniciativa que pone el foco en la documentación y conservación virtual de uno de los elementos patrimoniales más singulares de Jerez. El trabajo, desarrollado mediante técnicas avanzadas de reconstrucción digital, ofrece una reproducción tridimensional de gran precisión del histórico puente.

Para llevarlo a cabo, el autor empleó la fotogrametría, una técnica basada en la toma de numerosas fotografías desde distintos ángulos y con un solapamiento mínimo entre ellas. En total, fueron necesarias más de 600 imágenes capturadas con dron en varios vuelos a lo largo de los ejes norte-sur y este-oeste. Las sesiones incluyeron vuelos paralelos y cruzados, además de fotografías de detalle que permitieron registrar cada elemento del puente pese a la complejidad de su entorno.

El procesado de estas imágenes se realizó con el software Agisoft Metashape, que permitió generar una nube de puntos inicial, una nube densa, la malla tridimensional y su textura final. El resultado reproduce con fidelidad los ojos del puente, sus tajamares, los laterales y el paisaje que lo rodea. Únicamente la barandilla metálica de la parte superior presentó mayores dificultades, impidiendo su restitución completa.

Modelo 3D del escudo de Carlos V.

Además del modelo del puente, el proyecto incorpora la digitalización del escudo de Carlos V que presidió su lateral oeste hasta 1940 y que ha sido recientemente recuperado por el Museo Arqueológico Municipal de Jerez. Se trata de una pieza caliza de grandes dimensiones, en buen estado de conservación, y cuya fotogrametría ha permitido obtener un modelo tridimensional de alta calidad que complementa la documentación histórica del enclave.

Ambos modelos —el del Puente de Cartuja y el del escudo de Carlos V— se encuentran disponibles para su consulta pública en la plataforma Sketchfab, donde cualquier usuario puede explorarlos en tres dimensiones. La iniciativa demuestra el creciente papel de las herramientas digitales en la difusión del patrimonio local y abre nuevas posibilidades para su estudio y conservación futura.

Los enlaces para la visualización de los modelos son los siguientes:

Puente de Cartuja: https://skfb.ly/pCz6r

Escudo de Carlos V: https://skfb.ly/pDtMs

Este trabajo fue presentado el pasado 7 de noviembre en el VI Encuentro con el patrimonio arqueológico organizado por ASPHA, en el Museo Arqueológico.