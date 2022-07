El legado jerezano de "Tío Tomás"

La Biblioteca Municipal ha recibido este jueves la donación del 'Fondo Documental Biográfico de Tomás García-Figueras' (ex alcalde de Jerez desde 1958 hasta 1965 ) , por parte de la familia, representada en la firma por Manuel Fernández García-Figueras, quien hizo un perfil de la figura del protagonista, "Tío Tomás". , por parte de la familia, representada en la firma por Manuel Fernández García-Figueras, quien hizo un perfil de la figura del protagonista, "Tío Tomás".

Nace en Jerez en 1892, y en 1910 ingresa en la Escuela de Artillería de Segovia. "Su vida militar es amplísima, magnífica y extraordinaria. No me voy a parar en ella, pero sí hay que decir que en el año 31, él se retira y se viene a Jerez a vivir, donde desarrolla una gran actividad literaria, sobre todo, en el antiguo Ateneo Jerezano". En 1936, el Estado español, "conociendo su magnífica actuación en Marruecos con la pacificación, le pide que se incorpore al Protectorado Español en Marruecos, en la alta comisaría, donde desempeña labores de asuntos indígenas, de economía, de cultura, etc. Sirvió a España en todos los puestos que se le demandaban".

Tras la independencia de Marruecos en 1956, regresa a Jerez y se dedica a organizar y decidir el traslado de toda su biblioteca a la Biblioteca Nacional. Algo que sentó mal a algunas personas, "pero cuando hace esa donación, es ministro de Educación Manuel Lora Tamayo, quien le convence de mandarlo a Madrid porque es un material de investigación africanista muy importante y era conveniente que estuviera allí, de ahí el éxito de la Sala de África".

Tomás García Figueras fue fundador y primer presidente del Ateneo de Jerez, así como del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Miembro de algunas academias, como la Hispanoamericana de Cádiz y la toledana de Bellas Artes, obtuvo por algunas de sus obras varios premios, reveladores de sus connotaciones biográficas, como el Francisco Franco, en 1940, o el del Ejército, en 1946. Entre sus condecoraciones figuran la de la Orden de Carlos III y la de Alfonso X el Sabio, señala la Real Academia de la Historia. Falleció en febrero de 1981.

Como persona, "fue el aglutinador de toda la familia García-Figueras. De hecho, fue el inventor del apellido García-Figueras, ya que él era hijo de Tomás García y Maximiliana Figueras. Dado el valor del apellido se realizó la unión. Tuve la suerte de trabajar con él y participar en la elaboración de todos estos volúmenes. Íntegro, trabajador, honrado, austero, responsable, serio, modestos, sencillo y cariñoso. Doy fe de ello", dijo Manuel.

En su despacho tenía frases que lo definían: "Dios bendiga a quien no me haga perder el tiempo", "Salvo a Dios, sólo temo a la vejez y al aburrimiento" y "Todos nuestros actos deben de llevar, ennobleciéndolo, el sello del entusiasmo por nuestra profesión". Apasionado de Jerez, decía que "había que elevar el escudo de Jerez. Hoy le rendimos este homenaje. Un hombre bueno, africanista consumado y gran jerezano de magisterio permanente".

Manuel Fernández agradeció al Ayuntamiento "esta recepción y al director de la Biblioteca, Natalio Benítez, su trabajo".

Natalio Benítez explicó que el fondo proviene de una vivienda de Tomás García Figueras en la calle Corredera 41. "Cuando vimos la documentación, no nos lo pensamos mucho para aceptarla. La mayoría de los documentos son recortes de periódicos, partidas de bautismo, condecoraciones, etc. Una importante información histórica de alguien que fue alcalde de Jerez y militar africanista. Una destacada fuente de investigación". Doce volúmenes más uno de inventario perfectamente encuadernados, que abarcan documentación desde 1910 hasta 1963".

El delegado de Cultura, Francisco Camas, subrayó que es un "honor que una figura tan eminente y generosa con su legado, pues su familia haya decidido que este permanezca aquí en la Biblioteca. Un legado inmenso, que se reparte también en la Biblioteca Nacional, de gran importancia".