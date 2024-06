El tributo musical al grupo Queen llega al Teatro Villamarta este sábado 15

'Remember Queen', el espectáculo que rinde tributo a la excepcional banda inglesa liderada por Freddie Mercury, llega este sábado 15 de junio al Teatro Villamarta. En el coliseo jerezano sonarán los mejores éxitos de los británicos para deleite de los fans de esta mítica formación de la historia del rock.

'Remember Queen' ofrece un espectáculo donde el público tendrá la sensación de estar viendo al grupo original en vivo, gracias a que los integrantes de este montaje ocupan la formación exacta que tenían estos músicos sobre el escenario en la gira del 86 -la última con Freddie Mercury en escena-, utilizando diez cambios de vestuario. Esta recreación de uno de los conciertos de la banda no sólo se produce con la gran interpretación musical de su amplio repertorio, sino también por la caracterización de los componentes, que logra meter de lleno al público en alguno de los conciertos en los que hacían vibrar a sus fans.

El show cuenta, además, con un importante soporte visual con vídeos de la banda que servirán a los espectadores para conocer mejor a Queen en algunos de los mejores momentos de su trayectoria sobre los escenarios.

El cantante y pianista Freddie Mercury, el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon formaban Queen. Todos ellos están muy bien representados en este 'Remember Queen'. El papel de Mercury lo interpreta el italiano Piero Venery, considerado uno de sus mejores dobles del mundo. El elenco de este tributo musical lo completa Leo Gianneto (picando los riffs desmelenados como si los hiciera Brian May), Roberto D’Amicis (calcando los movimientos de Roger Taylor) y Julio Llorca, delineando los sosegados contoneos de John Deacon.

“Freddie Mercury era el hombre que yo quería ser desde que era niño. Conocí la música de Queen en 1992. Fue muy fácil entrar en el personaje porque él era mi maestro, sobre todo en el tema del canto. Me gustaba cómo presentaba la canción, no sólo la manera de cantar, sino de interpretar. Esto ha creado una forma de conexión entre los dos”, asegura Piero Venery.

'Remember Queen' ha construido un espectáculo que lleva dos décadas en activo y ya han visto más de 500.000 personas en giras anteriores. Esos 20 años son también los que Venery llega ejerciendo de Mercury. Un artista cuya complejidad radica, a la hora de interpretar, “en su parte irónica. Conseguirla es reírse de uno mismo también”, señala su intérprete.

Durante el espectáculo sonarán éxitos como We are the champions, Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga, A kind of magic y I’m in love with my car, entre otros. Su obra es de tal trascendencia que ha quedado grabada no sólo en sus discos y shows, sino también en la memoria de sus incondicionales.