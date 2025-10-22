La versión remasterizada de El alucinante mundo de Norman se proyecta este jueves en Jerez

Imagen de la pleícula de animación El Alucinante mundo de Norman

La recordada película de animación El alucinante mundo de Norman regresa este próximo jueves 23 de octubre a los cines como antesala a la fiesta de Halloween y si cabe, "¡más grande, más atrevido y más espeluznante que nunca!", señalan los exhibidores del filme infantil.

El decimotercer aniversario de este aclamado clásico de animación dirigido por Chris Butler y Sam Fell se celebra con un reestreno espectacular este jueves 23 de octubre. En la provincia de Cádiz se podrá disfrutar en El Puerto de Santa María (Artesiete Bahía) y Jerez de la Frontera (Yelmo Cines Área Sur).

También llegará a de 80 salas de España, y en sorprendentes versiones remasterizadas en 3D y 2D, producidas este año.

Sinopsis de la película

Cuando la tranquila ciudad de Blithe Hollow es invadida por zombis, solo Norman Babcock, un niño de 11 años que puede ver y hablar con fantasmas, puede detener el caos. Con la maldición de una bruja centenaria, fantasmas misteriosos, brujas astutas y adultos despistados, los poderes paranormales de Norman están a punto de ponerse a prueba como nunca antes. Zombis, fantasmas, brujas y una ciudad entera en peligro… solo Norman puede salvarlos.

Doblada al castellano, es una aventura terriblemente divertida y mágicamente emocionante para toda la familia, con una llamativa técnica de stop-motion. En España se distribuye gracias a Versión Digital.

Ficha de la película

Año de producción: 2012 (revisión y remasterización 2025)

País de origen: Estados Unidos

Duración: 104 minutos (más contenido adicional)

Género: Animación / Aventura / Fantástico / Comedia / Familiar

Formato: 2D y 3D (remasterizado en 4K)

Aspect ratio: Scope

Sonido: 5.1 / Dolby Atmos (VO)

Clasificación: PG (pendiente de confirmación en España)

Idioma original: Inglés

Versión doblada en: Castellano

Estreno del cortometraje The Thrifting

La divertidísima aventura de zombis se proyectará conjuntamente con el estreno exclusivo del nuevo cortometraje animado The Thrifting, con Anna Kendrick como la voz de Courtney y la incorporación de un nuevo personaje interpretado por Finn Wolfhard