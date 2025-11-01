Máxima expectación ante la inauguración en Egipto del Gran Museo Egipcio junto a las pirámides de Guiza

El país árabe ultima la apertura del Gran Museo Egipcio, un “evento histórico sin precedentes” que reunirá a decenas de líderes internacionales

Egipto se prepara para vivir un “evento histórico sin precedentes” con la inauguración formal del Gran Museo Egipcio (GEM), prevista para el sábado 1 de noviembre, al pie de las emblemáticas pirámides de Guiza. Las autoridades han calificado la cita como un acontecimiento de alcance mundial y mantienen un estricto hermetismo sobre el desarrollo de la ceremonia.

En medio de fuertes medidas de seguridad, el entorno del GEM permanece cerrado al público mientras el país aguarda la llegada de decenas de jefes de Estado y de Gobierno invitados al acto. Según el Ejecutivo egipcio, no se han escatimado medios para una celebración que aspira a proyectar al mundo la relevancia cultural y patrimonial de Egipto.

El Gobierno ha desplegado todos los recursos institucionales para garantizar el éxito de una inauguración que, más allá del ámbito museístico, busca consolidar la imagen del país como referente cultural internacional. La expectación es máxima dentro y fuera de Egipto: ¿qué sorpresas se revelarán durante la ceremonia de apertura?

El Gran Museo Egipcio, cuya construcción se ha prolongado durante más de una década, se levanta a escasa distancia de la necrópolis de Guiza. Su apertura definitiva representa el punto culminante de un proyecto concebido para albergar miles de piezas arqueológicas, muchas de ellas procedentes de las tumbas faraónicas más célebres del país.

Aunque los detalles del acto inaugural permanecen bajo reserva oficial, las autoridades han subrayado que la jornada simbolizará la unión entre el legado histórico de Egipto y su proyección moderna ante el mundo.

El dispositivo de seguridad desplegado en torno al complejo es de una magnitud inusual incluso para grandes acontecimientos internacionales. Se han restringido accesos y se controla el perímetro con medidas especiales para preservar tanto la seguridad de los dignatarios como la confidencialidad del evento.

El simbolismo de inaugurar el GEM junto a las pirámides no pasa desapercibido: la ubicación pretende establecer un vínculo directo entre la antigua civilización faraónica y la identidad contemporánea del país.

Egipto afronta esta jornada como una oportunidad para reforzar su proyección exterior y situar al Gran Museo Egipcio entre los centros culturales más relevantes del planeta. La inauguración, según fuentes oficiales, contará con una representación diplomática de primer nivel, aunque sin que se hayan hecho públicos los nombres concretos de los asistentes.

Mientras tanto, los ciudadanos egipcios siguen el acontecimiento con una mezcla de orgullo y curiosidad, conscientes de que la apertura del GEM marcará un antes y un después en la conservación y exhibición de su patrimonio histórico.