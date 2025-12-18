Como es tradición cada Navidad, y ya van 25, el artista jerezano Pepe Basto presenta su exposición fin de año. Inaugurada este jueves en el estudio del autor, ubicado en la plaza del Arroyo, 39, la muestra se podrá visitar hasta el 5 de enero, de lunes a viernes, de 11:30 a 14:00 horas; y de 18:00 a 20:30 horas. Sábados y 5 de enero, de 11:30 a 14:00 horas. Pepe Basto abre así su estudio a los ciudadanos para “despedir el año con un poco de arte y mostrar todo lo que he ido trabajando en los últimos 12 meses”.