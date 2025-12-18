Pepe Basto inaugura su tradicional exposición fin de año en Jerez

Fin de año con arte en Jerez con Pepe Basto

Pepe Basto, junto a una de sus obras. / Miguel Ángel González

Como es tradición cada Navidad, y ya van 25, el artista jerezano Pepe Basto presenta su exposición fin de año. Inaugurada este jueves en el estudio del autor, ubicado en la plaza del Arroyo, 39, la muestra se podrá visitar hasta el 5 de enero, de lunes a viernes, de 11:30 a 14:00 horas; y de 18:00 a 20:30 horas. Sábados y 5 de enero, de 11:30 a 14:00 horas. Pepe Basto abre así su estudio a los ciudadanos para “despedir el año con un poco de arte y mostrar todo lo que he ido trabajando en los últimos 12 meses”.

