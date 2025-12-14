Willie Márquez inaugura 'Sarmiento', su nueva exposición
El evento ha contado además con la presentación del disco 'Sarmiento' del guitarrista Curro Carrasco
El artista Willie Márquez inaugura su nueva exposición creada sobre nuestro biomaterial de sarmiento como lienzo, transformando con su intervención esta materia orgánica en obra artística contemporánea, un evento que ha contado además con la presentación del disco 'Sarmiento' del guitarrista Curro Carrasco, que ha aportado su mirada musical a este mismo universo.
