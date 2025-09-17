Yllana homenajeará en Guadalcacín a las películas del oeste con 'Far West'

Imagen del espectáculo teatra de la compañía Yllana 'Far West8, la primera incursión de Yllana en el género del western

La compañía de teatro Yllana rendirá homenaje este próximo fin de semana en Guadalcacín a las películas del oeste con el montaje 'Far West', su primera incursión en el género del western.

La función de la obra de teatro en la ELA jerezana tendrá lugar este viernes 19 de septiembre a partir de las 21:00 horas de la noche en el Teatro Municipal Julián Oslé Muñoz.

Este espectáculo que homenajea el mundo de las películas del oeste. A través de la epopeya de los grandes antihéroes, la obra se adentra en un mundo salvaje y sin ley en el que se visitarán tribus indias, cantinas de mala muerte, desiertos llenos de peligros, duelos al sol o grandes persecuciones.

Sinopsis

Un pacífico y sencillo granjero recibe, en una polvorienta estación de tren en el lejano oeste, a su prometida. Pero antes de que puedan darse el primer beso, es secuestrada por dos malísimos forajidos en busca y captura. Nuestro improbable héroe intentará por todos los medios a su alcance rescatar a su amor, mientras que ésta, durante su secuestro, encontrará dentro de ella valores que ella misma desconocía, que la transformarán en una auténtica heroína.

Bienvenidos a Far West, la primera incursión de Yllana en el género del western. A través de la epopeya de nuestros antihéroes, nos adentraremos en un mundo salvaje y sin ley; visitaremos tribus indias, cantinas de mala muerte, desiertos llenos de peligros, duelos al sol, grandes persecuciones y, como en todo buen western, acción, mucha acción.

Yllana homenajea con este nuevo espectáculo el mundo de las películas del oeste, que tanto estimularon nuestra imaginación e hicieron jugar; a sus héroes, sus villanos, sus fronteras y a los hombres que se atrevieron a desafiarlas.

La Red Andaluz de Teatros Públicos

La Red Andaluza de Teatros Públicos ha programado, en colaboración con el Ayuntamiento de Guadalcacín, esta propuesta escénicas durante el mes de septiembre. Esta iniciativa de la Consejería de Cultura y Deporte, organizada a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (AAIICC).

La Red Andaluza de Teatros Públicos es un programa realizado en colaboración entre la Consejería de Cultura y Deporte y aquellos municipios andaluces que anualmente se adhieren a este proyecto. Está presente en las ocho provincias andaluzas y en Ceuta, y tiene como objetivo fundamental llevar espectáculos de teatro, circo, música y danza a los espacios escénicos de los municipios, facilitando el acceso de la población a las artes escénicas y contribuyendo al desarrollo del tejido empresarial andaluz del sector cultural.