Andalucía no merece menos

En la almoneda en que el gobierno de Sánchez ha convertido España, con sus continuas concesiones a los partidos independentistas de Cataluña, País Vasco y el resto de las formaciones similares de Baleares y Valencia; y menos mal que lo de Galicia no les ha salido como esperaban; resulta que la Comunidad autónoma mas poblada del país, cuya superficie territorial es la segunda en extensión, tras la de Castilla-León, no merece por lo visto un tratamiento similar al que se trata de aplicar a quienes desde su contumaz empeño en marcharse, se les concede un régimen preferencial, no solo en el reparto del dinero público sino en otros muchos aspectos de la gobernanza que los diferenciará claramente de las demás Autonomía, confirmando la infeliz e injusta idea política de las dos velocidades; tal vez sería mejor decir de “las dos Españas”; que por lo visto es la que se pretende implantar, no por el bien del conjunto de los ciudadanos sino por el de impedir, como ya se ha dicho y reiterado, la llegada al poder de la “fachosfera”, -presidente del gobierno dixit- lo cual como fácilmente puede apreciarse, da clara prueba de la altura intelectual y sentido de Estado de quienes así se manifiestan y comportan…

Y como estamos a días de la celebración del 28F; fiesta autonómica andaluza; es decir de la conmemoración del gran ejemplo que Andalucía, de un extremo a otro de su amplísimo territorio, dio al conjunto de España para que se le considerara también; que lo es; una Comunidad histórica, a pesar del fracasado intento del referéndum “Lauren Postigo”; error histórico forzado de un gran presidente como fue el difunto Adolfo Suárez; parece lógico ocuparse del relevante papel de nuestra tierra no solo a lo largo de la historia sino en el momento presente, a pesar de que ni el propio gobierno ni por supuesto Europa nos ha tratado nunca con la consideración y el respeto debidos a pesar de los dineros recibidos desde nuestra incorporación a la Comunidad europea hasta que alcanzamos la condición de contribuyentes netos; lo que es necesario recordar y poner sobre el tapete, siendo como somos la frontera sur de todo un insolidario y avejentado continente… Y si no, por ejemplo, que le pregunten ahora a los maltratados agricultores andaluces o se analice a fondo el problema de la emigración ilegal, asunto ante el que todos miran para otro lado, con la continua llegada de pateras, movidas por las mafias…

Día de Andalucía, día festivo, pero también ocasión idónea para reclamar un tratamiento que no suponga discriminación con respecto a otras autonomías de España, pues eso supondría que las amenazas se imponen a la razón y que quién más grita obtiene muchas mas ventajas de un Ejecutivo sometido a chantaje para garantizar su permanencia en el poder.

Así que aprovechemos la conmemoración festiva, para reiterar que la tierra que nos acoge, nuestra Andalucía, no merece menos que las demás, como ya pedían muchos de los que ahora, por simple estrategia política coyuntural, dicen exactamente lo contrario de lo que cuando aquí mandaban manifestaban cada vez que soltaban un discurso…

Y es que el temor a perder el cargo y con ello el sueldo, a algunos les condiciona mucho.