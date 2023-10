El Presidente no podía dormir pensando que tenía que pactar con los populistas de su izquierda. Pactó durmiendo a pierna suelta. Lo de octubre de 2017 -que según sus palabras fue una Rebelión de manual- se quedó en sedición tras fuertes presiones. Despenalizó el delito de Rebelión y vació de contenido la Sedición dejándola inservible. Cambió de opinión sobre la Malversación para que no alcanzara a ciertos delincuentes y regaló indultos selectivos como pago de un precio político poniendo como excusa la concordia entre españoles.

Todas estas medidas fueron negadas con denuedo por el Presidente, sus ministros y el resto de aplaudidores que dependen del sistema. Un sistema corrupto que ha dejado de ser útil a la Nación porque ha barrenado todos los contrapesos de la democracia liberal. En este camino, la Amnistía era una línea roja, un NO es NO, algo impensable, no solo en boca del Jefe de Gobierno, sino de todos los que le deben el cargo. El sábado -en el Comité Federal- Pedro Sánchez verbalizó lo que todos sabíamos, la Amnistía como precio de investidura no solo es buena, sino legal; nos mejorará la vida porque el Presidente solo busca el diálogo y el entendimiento. Al unísono, los cargos públicos del PSOE- ¡Ay Sr. Espadas! - se levantaron a aplaudir. Que espectáculo de cinismo, corrupción y cara dura. Que forma de tomar el pelo a una ciudadanía anestesiada que no quiere ver el perverso proyecto político de quienes quieren dinamitar el sistema de libertades. Ahora dirán que Amnistía SÍ y Referéndum NO, que nunca jamás, como se nos ocurre pensar en eso.

La Consulta- la llamen como la llamen, vinculante o no- llegará si el Presidente sigue en el Gobierno. Ese cambio de opinión ya se ha producido aunque lo niegue. Otro más, mientras la oposición sigue moralmente desarmada, dividida y acomplejada. Un panorama.