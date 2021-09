Como hay menos contagios COVID, las administraciones relajan las restricciones. Así, para el ocio y hostelería, la Junta ha aprobado el retraso del horario de cierre, mayores posibilidades de servicio en interiores y ampliación del aforo permitido. También, el aumento de la capacidad de los congresos y de la asistencia a los espectáculos taurinos - hasta el 75% -. En ceremonias fúnebres se permite una mayor afluencia tanto en lugares cerrados como en abiertos. Más aún, el gobierno andaluz se plantea pedir al gobierno central un incremento del aforo en los campos de fútbol, ahora el 40%.

Y los centros de salud, ¿"pa" cuándo? Ahora mismo, si pides cita médica a través del móvil te sale que la agenda está cerrada para los próximos 14 días. Con suerte, puedes obtener fecha para consulta telefónica. Sin hora, pues el médico te llamará cuando pueda, y tendrás que estar pendiente todo el día. Una consulta presencial en plazo razonable se antoja casi imposible. Y si alguien se acerca a un centro de salud para cualquier gestión que no pudo hacer por teléfono, puede encontrarse con un vigilante que le pregunta para qué va y, en función de la respuesta, como una especie de triaje, le indica en qué cola del exterior se tiene que poner, a pleno sol o, con suerte, a la sombra de una cornisa.

Los centros de salud, ahora con el seguimiento y la vacunación COVID, siguen casi igual que en la primera ola: sin dar la atención personal y cercana que corresponde. Y los trabajadores no son responsables pues, sanitarios o no, están sobrecargados sin que se contrate suficiente gente de refuerzo. ¿Será que la atención primaria no importa? O… ¿será que, aprovechando la COVID, se está iniciando la vía de su degradación para justificar su privatización? Hay quien hará negocio, claro.