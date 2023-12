Hace un par de semanas un compañero del colegio me envió un vídeo de Facebook donde se explicaban las diferencias entre el Fino y la Manzanilla. Se usaron de ejemplo tres marcas: Manzanilla de Sanlúcar, Fino de Jerez y Fino de Montilla-Moriles. La explicación era demasiado superficial para la complejidad que tienen los vinos de crianza biológica.

Pero lo que más me llamó la atención fueron algunos comentarios tan desacertados… Que los vinos de Montilla eran “más naturales” porque no se les añadía alcohol; que la Manzanilla daba menos dolor de cabeza; que en Jerez sólo se elaboraban “vinos gordos”… Pero el que más increíble me pareció fue el de un tal Antonio que decía, y cito textualmente (perdón por las faltas de ortografía): “El fino no se cría en jerez se cría en el puerto de Santa maría en Jerez se cría de manera artificial bajándoles los grados con maquina”.

Tuve que contestarle porque lo que afirmaba no era cierto. Y por supuesto, se defendió atacando, como buen ‘sabedor de cosas’. Había visitado todas las bodegas de Andalucía y claro, ante tal eminencia, tuve que insistir en que fuera valiente y me dijera en qué bodega había visto esas máquinas que fabricaban Fino.

Y se atrevió, denunciando de tales prácticas a la que elabora el Fino de Jerez más universal, ese cuya botella se adorna con sombrerito, chaquetilla y guitarra. Lo que estaba haciendo en la red social era inculpar a una bodega de Jerez, que por consiguiente, engañaba al Consejo Regulador. Imagino que será una anécdota graciosa en sus tertulias de eruditos y ‘sabelotodo’.

Y como era de esperar, borró toda la conversación… Me queda una gran desazón por esa rivalidad que ciertas personas buscan entre las localidades, lo que me parece un tremendo sinsentido. ‘Divide y vencerás’, así no vamos a ninguna parte.