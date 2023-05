Mi vida, muy fácil y simple, del tipo serie B, nada fuera de lo común, ha tenido varios giros de guión. Un día me echaron del trabajo y por llamarme Santiago (en el fondo por mi compañera Encarna), hice mi primer Camino. Me autopubliqué un libro (nadie querría arriesgar su dinero por publicarlo), siendo el título de uno de sus capítulos 'El camino de los majaretas'.

En aquella decimonovena etapa escribí hace unos doce años: "Un majareta no es aceptado. Por lo general, como mucho, se le aguanta un rato y sirve de mofa la mayoría de las veces". Esa era una versión libre y personal de mi forma de entender esta palabra (majareta). No fue idiota, carajote, imbécil, tonto (a la que apeló el tal Tebas hace unos días). Fue la de majareta en una versión libre y, sobretodo, muy positiva.

La semana pasada os conté cómo fue mi evolución de Xerecista cien por cien, a infinitamente más xerecista y, al mismo tiempo, cadista. Es más y a modo de ejemplo, la vida me ha descubierto a un independentista, amante de dictaduras del Medio Oriente, como el mejor entrenador del mundo. Español él, aunque no se sienta tal cual (ese es su problema identitario).

Hoy domingo, escribiendo este artículo, cuando aún no conozco el resultado de las elecciones (me da igual); cuando veo al niño del amontillado rejuvenecer veinte años en Tik Tok; cuando leo que en Jerez no se puede cantar lo que a uno le guste, sean Bulerías, Tangos, Alegrías, Fandangos, Rap o el Heavy de los Dusty Wheel, me siento mucho más majareta y orgulloso de serlo.

Yo podría defender que Xerez no hay más que uno, pero mi padre y miles de personas consideran que hay otro. ¡Qué le voy a hacer! Cada cual baja las escaleras como quiere, como escribió y cantó Serrat. Pero puestos a escoger, prefiero ser un majareta xerecista y cadista que un señor respetado y aplaudido por un grupo de acérrimos... Ya no sigo porque a partir de ahora me convertiría en señor. No lo dudes, sigo siendo más majareta que nunca.

En España no todos son racistas, ni xenófobos, ni machistas. En España, igual que en Europa (Francia e Inglaterra incluida) hay racismo, xenofobia y machismo. Y en el resto del mundo también y más (tipo Trump). Ese no es el problema del fútbol. Ese es un problema social. Lo que pasa es que en el fútbol siempre se permitieron los insultos (algo que hay que erradicar). Pero si a nivel local ya existen diferencias entre bulerías y alegrías, entre azules y amarillos, todavía nos queda mucho camino por recorrer.

Viva el Xerez y también el Cádiz (y el Betis de mi hijo y el Sevilla del de la trompeta). ¡Pa’majareta, Yo!