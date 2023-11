El FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) es una línea de crédito del Gobierno que fue creada hace más de diez años como respuesta a la crisis financiera de 2008. Su objetivo fue facilitar la financiación de las comunidades autónomas (CCAA) y que éstas no tuvieran que financiar su deuda en los mercados, lo que les suponía un alto coste, ya que hubieran tenido que soportar elevadas primas de riesgo. Ahora, ha llegado la perversión de este sistema, que fue lógico, conveniente y completamente necesario en su día instaurarlo.

La deuda total de las CCAA asciende a 327.346 millones de euros (a junio de 2023); de ésta, la canalizada a través del Estado mediante el FLA alcanza los 191.750 millones de euros, casi un 60% del total, aunque hay mucha heterogeneidad entre ellas. Que sea el Estado quien pida dinero a los inversores en lugar de la propia CCAA implica para estas un beneficio importante: asumir unos intereses menores. No deja de resultar paradójico, por no decir algo más fuerte, que los gobernantes de Cataluña, esa preciosa región española, sean los que más han utilizado ese mecanismo, encontrando el apoyo y ventajas financieras del país al que odian y del que quieren separarse.

Los catalanes deben al conjunto de los españoles más de 73.000 millones de euros. En Cataluña, la deuda con el FLA supone el 84% de toda su deuda, que supera los 86.800 millones de euros. Cataluña depende para funcionar completamente de España. Otras regiones, como Madrid, se basta y se sobra: su participación en el FLA es del 0%. Andalucía está en la media, el 66,8% de su deuda está canalizada a través del FLA, pero ya hace años que se financia en los mercados por sí sola.

El pacto de investidura suscrito entre el PSOE y ERC incluye una importante quita de la deuda que Cataluña tiene con el Estado: unos 15.000 millones de euros, un 20% del total. Y para que este acuerdo no sea de una indignidad insoportable, el posible gobierno futuro se ha comprometido a que el perdón estatal se extienda a todas las CCAA y que suponga una transferencia a aquellas CCAA que no hayan utilizado el FLA o no en la suficiente cuantía. Pero no se ha citado una medida objetiva para hacer los cálculos. La población sería una referencia adecuada: si nos vamos a regalar a nosotros mismos, que el regalo llegue igual a cada uno de los españoles (A Andalucía tendrían que “perdonarnos” 16.707 millones). Muy al contrario, han utilizado un parámetro, “para lo cual se determinará qué parte del incremento de deuda obedece al impacto del ciclo”, muy confuso y manipulable para hacer los cálculos.

Evidentemente, la posición neta nacional de deuda no cambia: sólo pasa a estar más endeudado el Estado y menos las CCAA: será el Estado el que asuma los intereses de la deuda traspasada, lo que libera de estos a las CCAA. Pero, e incluso si el perdón se hace con toda justicia, hay mucho que temer sobre este cambio en los términos de un mecanismo en el que se señaló expresamente que la deuda regional se honraría y no habría bail out, parcial o total. El perdón de parte de la deuda conlleva un riesgo enorme: que las CCAA aumenten el gasto y vuelvan a endeudarse en exceso, confiando en que en el futuro se repetirá esta historia. Y Cataluña es la que más ha demostrado tirar de deuda: supone el 32,4% de su PIB, cuando la media se sitúa en el 23,2%. Pero, bueno, ¡nos quieren tanto!