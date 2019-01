El drástico y tan recomendable cambio de poder en la Junta de Andalucía (la alternancia es muy sana) provocará que multitud de políticos queden alejados de las áreas en las que desempeñaban sus funciones. Es por ello que ya hay quienes aseguran que la hora de hacerse hueco, aunque sea en las listas de las municipales, ya ha comenzado. Es más, lo hizo en cuanto se supo con certeza que no cabía maniobra alguna que evitara el 'crack'. Conozco un montó de representantes de lo público que tienen sus estudios, una buena formación, los cuales son capaces de buscarse las habichuelas lejos del Partido Socialista pero hay otros muchos, miles, que tan sólo han vivido del partido desde que cumplieron la mayoría de edad. Son estos, me dicen por ahí, los que han empezado la guerra del "quítate tú, mindundi, que no sabes con quién estás hablando" mientras en presunto mindundi le pide que, por una vez en su vida, doble el espinazo fuera de lo público. Y en esas estamos. El problema es que hay demasiados. Y va a ser complicado. Más bien imposible que lo público les sostenga.