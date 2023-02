El día 28 de enero se ha cumplido el segundo aniversario de la muerte de quien fue durante casi una década, obispo de Diócesis de Asidonia-Jerez, y no pasa un día en los que mis muchos y gratos recuerdos, acompañados de mi gratitud, como amigo y creyente, convertidos en oraciones vuelen al cielo.

Quienes vivimos de cerca cómo don Juan desde que llegó a nuestra Diócesis se enamoró de Jerez y se dedicó a consolidar la labor pastoral iniciada por el primer e inolvidable obispo don Rafael Bellido Caro, nos llenaría de satisfacción comprobar, cómo monseñor Del Río Martín se dedicó, a pesar de sufrir criticas y contrariedades, a modernizar la sede de la Casa de la Iglesia, los estamentos de la Diócesis, a la vez de dotarla de una administración tan eficaz, que sería conceptuada como las mejores de la iglesia española.

Por ello no fue extraño, que SS el Papa Benedicto XVI, el año 2008 lo nombrase Arzobispo Castrense de España. Como tampoco lo fue, el que don Juan también modernizase la iglesia castrense, consiguiendo, entre sus muchos logros, el poner en marcha algo tan importante como las Cáritas Castrense.

Tuve la grata oportunidad, con motivo del primer aniversario de su fallecimiento de don Juan, le fue colocado un azulejo en la Casa de la Iglesia, el cual fue bendecido por nuestro Obispo, don José Rico Pavés, de recibir la llamada de doña Margarita Robles Fernández, ministra del Ejército de España, disculpándose porque deseaba fervientemente asistir al citado acto, al cual se adheriría enviando al Sr. Obispo una carta muy sentida.

Entre las muchas cosas buenas que me dijo de don Juan, me llenó de orgullo e incluso me dejo sorprendido, cuando me dijo "que rezaba todos los días por él".

Era evidente que la labor castrense de don Juan había calado tan profundamente en la sra. ministra, como también lo había hecho en nuestra Diócesis.

Estoy convencido que don Juan también habrá conseguido la máxima graduación en el Ejército Celestial y no habrá dejado de rezar por todos nosotros.

Don Juan siempre en el recuerdo