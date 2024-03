Lala, una madre pregonera

No es novedad la presencia mañana, en las tablas del Villamarta, de una mujer para pronunciar el tradicional Pregón de nuestra Semana Santa; pues ya aquí en Jerez desempeñaron ese cometido con anterioridad, Inma Cáliz en 1997 y Paqui Durán en el 2000; cuyas felices intervenciones permanecen sin duda en el recuerdo, pero qué duda cabe que la cita de este año, para el impaciente mundo cofrade, que aguarda la proclama pregonera como el aldabonazo de la conmemoración pasional, reúne el añadido atractivo de que otra vez será una mujer; una mujer cofrade; la que eleve su voz para anunciar la Pasión de Jerez, en la que curiosamente el sexo femenino ha estado muy presente siempre a lo largo de la historia, pues no en balde la Hermandad de Jesús Nazareno y la Virgen del Traspaso ha nutrido sus filas a lo largo de los años con la multitudinaria presencia de las llamadas “hermanas de Jesús”, iluminando la madrugada santa con la luz de sus faroles, aunque el hecho de que en esta ocasión la proclama pregonera no esté, como es lo habitual, a cargo de un varón sino de una mujer tiene el aliciente añadido de la asunción por parte de Eulalia Prieto Enríquez; Lala para quienes bien la conocen y tratan; de una tarea que a partir de ahora debería ser compartida de manera mucho más habitual por representantes del sexo femenino, siempre y cuando –que las hay desde luego– existan mujeres contrastadas para ejercer tan singular y honroso papel, propiciándose así una necesaria y justa alternancia en tan relevante papel entre los cofrades…

Además, para mayor abundamiento, nuestra vitalista cofrade pregonera llevará consigo mañana al primer coliseo jerezano su condición de madre, elevando con ello el significado de su presencia sobre las tablas, ya que como no ha ocurrido anteriormente hasta ahora, podrá hablarnos de lo que para la familia cofrade representa; en este año del Señor de 2024; el que alguien que ha vivido y vive cada día, con respecto a sus dos propios hijos y por extensión a todos cuantos tienen esa condición a lo largo y ancho de nuestra ciudad, sea precisamente una de ellas quién le hable al mundo cofrade, en un momento de crisis evidente de la familia…

Si a esto añadimos su condición de docente; el hecho de que conoce y muy bien por dentro las vivencias de una Hermandad; como ya demostrara en su Pregón del Nazareno del pasado año, que tiene el don de describir con hermosas y líricas palabras los sentimientos íntimos que embargan a cada hermano que se reviste con la túnica; que vive en si misma el relato que transmite, no cabe la menor duda que su paso por la proclamación pregonera la mantendrá desde ahora en la memoria colectiva de nuestro pueblo con esa palabra que define a cuantos hasta ahora han tenido a su cargo el anuncio de la Pasión…

Así que callen ya los sonidos de la banda, las protocolarias palabras de presentación de la protagonista y dispongámonos todos a dejar volar los sentimientos, que es llegada la hora de nuestra Pregonera: Lala Prieto.