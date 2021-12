Mejor Navidad que la anterior

La botella medio llena mejor que medio vacía, así podemos ver la Navidad de este año.El anterior tuvimos una Navidad inexistente culpa del virus y esta la de 2021 aunque también a causa del COVID pero por lo menos hemos podido disfrutarla algo, que ya es mucho en los tiempos que corren. Hasta el puente de la Inmaculada y unos días más se han celebrado muchas, muchísimas actividades como zambombas, comidas, reuniones y todos los espectáculos en el Teatro y salas. La economía funcionando , la hostelería recuperando y se han podido vivir momentos muy buenos y añorados, pero a partir del día 10 ya se fue complicando la situación. Se aceleraron los contagios por las reuniones claro está pero con una variable en la incidencia y evolución dentro de la nueva variante ómicron:que contagia mucho pero la incidencia y evolución de la enfermedad es muchísimo más contenida, lo que además ayuda a conseguir esa inmunidad de rebaño de la que tanto se habla. Otro dato objetivo y muy bueno es la lluvia.

Ya que no hemos podido salir a la calle como deseábamos y se intuía un paisaje vacío y desangelado, por lo menos ha caído una lluvia extraordinaria para el campo.El virus no se va ni se irá como ha ocurrido en la historia de la humanidad y sus derivados en el capítulo viral.También es verdad que cuanto más pruebas nos hagamos, más contagios saldrán. Algo que en los peores momentos de la pandemia no teníamos posibilidad de conocer. Recordemos que se ocultaban y se "tuneaban" datos e información, hasta se escondían los números de los fallecidos. Imaginemos los datos y estadísticas si nos hubiésemos hecho una PCR todos en el peor momento de la pandemia, momento en el que no había ni mascarillas.

Otro hecho relevante es que, aunque no lo creamos, hemos aprendido a "manejarnos" algo mejor con el virus y en cierta medida a convivir con él y lo que nos queda en el mejor de los escenarios. Como de costumbre las estadísticas son la gran mentira pero ahí están los números y contra la realidad nadie puede combatir. La situación actual siendo mal que lo es, es mucho mejor que las anteriores y la esperanza radica en que con la misma virulencia y capacidad de contagio que ha llegado, se vaya y nos deje tranquilos-algo más inmunizados- las cepas y sus variantes como esta ómicron….que por cierto siempre le ponen nombres de coches o de motos: "PCR-COVD19-Ómicrom…". Ahora encaramos la recta final del año 2021 en un ambiente de preocupación contra alegría contenida, con el miedo, el respeto pero deseando que pronto pasemos página o por lo menos la ciencia , la medicina consiga cronificar este virus y podamos vivir sin tanto miedo gracias a su pastillita y su tratamiento. Así que os deseo a todos, todas y todes que muy prontito se vaya esta situación, que nos acordemos de los que no están con nosotros, de aquellos que sufren y no tienen unas fiestas por lo menos medio buenas. De todos ellos nos debeos acordar y ayudar en lo que esté en nuestra mano siempre y más en esta fechas tan especiales. Sobre todo deseemos que se vaya esta variante y que la única cepa de la que volvamos a escuchar hablar es la del bar de la calle porvera. Ojalá volviera esa cepa….. la "Cepa de Oro" -Feliz año nuevo- y vaya usté condió.