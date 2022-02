Sobre los 'Monumentos mediocres' en Jerez (VI)

El Monumento del que voy a hablar en esta ocasión es bajo mi punto de vista, el peor que tenemos en Jerez, sin duda. Y para explicarte el porqué de mi afirmación me voy a poner seria.

Poner como título "Monumento al Ciclista Vulnerable" a un mojón de carretera - de orden gigante - con una bicicleta de hierro hincada encima - literalmente - me parece una auténtica falta de respeto y pudor por parte de la persona que lo ha diseñado/ejecutado… y aquellos que lo dieron por válido. No entiendo qué se les pudo pasar por la cabeza al pensar que la idea era digna, buena, porque creo que roza la burla y el cachondeo, con el agravante de tratar una temática bastante seria: Recordemos que se inaugura en la Semana Europea de la Movilidad, y que está dedicado a Juan Félix Ramírez, ciclista fallecido en un trágico accidente.

Su ubicación, con el cementerio de fondo, en medio de una rotonda desierta, no hace más que enfatizar el esperpento. Desde un punto de vista estético, no nos merecemos este castigo visual y por supuesto, no se encuentra a la altura de estar dedicado a nada ni a nadie.

Al menos este "Monumentos mediocre" que tenemos en Jerez, me hace reflexionar sobre el concepto de Arte en relación con la Sociedad. Porque el Arte, como bien sabemos, es reflejo de la sociedad en la que se desarrolla. Y uno de los factores que pone de manifiesto es la capacidad intelectual del momento.

La literalidad abrumadora de este "mojón con bicicleta" no deja lugar a la interpretación metafórica de su significado, de su cometido, y está completamente alejado de la estética, del estilo y del buen gusto. Es lo que es, mediocre.

Dicho esto, me pregunto ¿me estaban tomando por idiota cuando lo inauguraron en 2017?