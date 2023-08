En 2021 escribí sobre el monolito dedicado a la figura del escocés George Sandeman, que se encontraba en el parque que lleva su mismo nombre, para poner en relieve su grave estado de abandono y el vandalismo que había sufrido en los últimos años. Incluso habían arrancado su parte central, que contaba con un bajo relieve que retrataba de perfil al personaje homenajeado.

Pues bien, en esta ocasión vuelvo a hablar de él porque lo han “restaurado”, sí, en Jerez estamos de enhorabuena. Eso sí, entrecomillo la palabra restaurado porque lo que han hecho es simplemente borrar las pintadas de grafiti del metal oxidado.

Veo incomprensible que, a pesar de tener muchísima documentación gráfica sobre su estado antes de ser robado parcialmente, no se haya reinterpretado de nuevo. Es decir, sin la placa central no se entiende qué hace eso puesto ahí, una chapa apoyada en unas especies de trípodes sobre una base de hormigón. Hasta me cuesta describir con palabras lo que es ahora. Me recuerda a esos espacios urbanos donde poner carteles temporales de circos y fiestas locales. Y no me extrañaría que algún día apareciera empapelado con ellos.

Incluso me atrevería a decir que el autor, del que no he llegado a encontrar ningún dato, debe de tener el boceto, molde o vaciado original para poder reproducirlo de nuevo. Sólo así cobraría sentido.

Ahora que la zona va a cambiar con la edificación de nuevas viviendas, creo que es necesario que de una vez por todas se adecente el monolito, pero que de adecente de verdad, no la chapuza que bajo mi punto de vista han hecho. Me gustaría pensar que están trabajando en ello.

Y si hay que protegerlo, porque está bastante “a la mano”, para eso está el uso adecuado de la vegetación, y más en un parque urbano. Sólo hay que poner cariño y empeño a las cosas.