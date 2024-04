Un buen amigo me envió imágenes del traslado de la Virgen del Carmen a la Plaza del Baile el pasado sábado 20 de abril. En el acto, tendría lugar la inauguración de un monolito dedicado a la Virgen con motivo de su visita extraordinaria a la barriada de El Carmen, organizada con motivo del Centenario de la Coronación Canónica de la Santísima Virgen.

Mi amigo, vecino del barrio, me comentó que estaban muy contentos con el monolito, porque para la comunidad era un punto de encuentro con la oración a través de la Virgen. Y el detalle por parte de la Hermandad me parece muy acertado, de eso no cabe duda, pero no se puede obviar que la falta de calidad en los monolitos conmemorativos que se ponen es alarmante.

Me llegué a verlo porque en las fotos no podía apreciar bien cómo era y sobre todo, porque quería comprobar si se estaba haciendo más de lo mismo, o si se había mejorado en algo la calidad. Y como era de esperar, el monolito se merece un suspenso... Una peana de hormigón pintado de blanco (exactamente igual que la del monolito dedicado a Luis Valle, del que ya hablé en otra columna), y sobre ella, un “falso azulejo” con la Virgen del Carmen Coronada. “Falso azulejo” porque aunque es un material cerámico, no está pintado a mano, sino que es una estampación fotográfica. Y para más inri, está descuadrado, por lo que se ve algo torcido... Y encima, en la peana dejan vacío el hueco donde debería aparecer el texto de la conmemoración, que han puesto sobre la imagen fotográfica gracias al uso de Photoshop...

Lo que más me indigna es que los vecinos tienen un monolito perecedero, porque las estampaciones sobre azulejos con el sol desaparecen... ¡Con el retablo cerámico tan bonito que se podría haber hecho! Pero no, de nuevo se apuesta por lo más barato y rápido de hacer. Una pena.