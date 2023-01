Los estertores de 2022 nos dejaron el fallecimiento de Edson Arantes do Nascimento, Pelé, apodado 'O Rei'. Nacido en octubre del 1940, él fue el primer jugador icono del planeta fútbol. Sin necesidad de abandonar su club de toda la vida, el Santos (1956-74) de Brasil, solo en su ocaso jugó en el Cosmos (1975-1977) de Nueva York, Pelé cambió la forma de entenderse el fútbol a través de las competiciones internacionales, principalmente los mundiales de fútbol. Basta subrayar que se trata del único jugador de la historia que posee tres títulos de campeón del mundo, Suecia (1958), Chile (1962) y México (1970).

Hubo coetáneos de gran nivel, principalmente brasileños, pero también ingleses, alemanes, argentinos y muchos más. Bobby Charlton, Di Estéfano, Eusebio, Garrincha y un largo etcétera, pero ninguno llegó a alcanzar su excelsa dimensión futbolística. Llegaron nuevas generaciones, Johan Cruyff, Beckenbauer, Kempes, y otros, pero no sería hasta la aparición de Maradona cuando se abrió el debate sobre quién era el mejor jugador de todos los tiempos. Desde entonces, como solemos hacer los humanos, llegó la división y la exclusión. Los fanáticos de Maradona lo elevaron por encima del rey para convertirlo en un dios, con sus iglesia, altares y sus feligreses, sobretodo en Argentina y en Nápoles.

Llegamos a nuestros días a través de jugadores, Zidane, Cristiano, Iniesta, Mbappé o Haaland. Tiempo en el que la espectacular trayectoria de Messi por fin se vio recompensada con una Copa del Mundo, algo que permite a sus más fieles seguidores reclamar en trono del Pelé o el altar de Maradona.

Comparar personajes de tiempos distintos es una temeridad, porque las famosas circunstancias de Ortega y Gasset, siempre serán muy distintas. En el caso de dos futbolistas solo imaginemos la diferencia de material deportivo, métodos de preparación física, medicina y tratamientos, estado de los terrenos de juego, la simple presencia de cámaras o no de televisión y así podríamos señalar una gran cantidad de circunstancias que me hacen decir que las comparaciones en el tiempo no son del todo objetivas.

Pero hay un video rulando por las redes sociales, titulado Pelé lo hizo antes o algo parecido, en el que se ve a Pelé haciendo con muchos años de antelación, jugadas, controles y goles que, con el paso de los años, encumbraron a otras grandes figuras del fútbol. Merece la pena verlo para los que como yo nunca le vimos jugar en directo y de esta forma entender el legado de Pelé.

Lo único bueno que trae normalmente este debate es que cada cual puede escoger libremente quién es su rey o su dios del fútbol. ¿Se imaginan en España debatiendo y escogiendo democráticamente quién es o no nuestro rey? Es broma, el nuestro es rey porque viene de sangre azul de toda la vida de dios y además sus ancestros son franceses, por lo que podría ser convocado por el país vecino. Lastima que Francia sea una república.

Descanse en paz, O Rei.