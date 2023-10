En los últimos dos años las listas de espera en Andalucía han aumentado en 40.000 pacientes. Hay ahora más de 880.000 personas esperando (uno de cada diez andaluces). Ante esta situación el gobierno del PP oculta las listas de espera y transfiere más de 734 millones de euros a la sanidad privada para actos quirúrgicos y diagnósticos. Y lo justifican diciendo que no hay médicos. ¿Que no hay médicos? ¿Por qué los médicos de la sanidad privada no están en la pública? Porque no les interesa. Y, en general, no es un tema de salarios: lo que mucha gente valora es tener un mínimo de estabilidad laboral, que no les da un Sistema Andaluz de Salud (SAS) donde predomina la precariedad (contratos temporales encadenados… o no). Y eso no le gusta a nadie. Este verano, la reducción de actividad por las tardes en hospitales y centros de salud ha sido especialmente grave. Uno podría pensar que de ahí salen los ahorros para los 734 millones que va a recibir la sanidad privada.

Por otro lado se anuncia que se van a institucionalizar las consultas telemáticas en atención primaria. La consejera ha llegado a decir que a la gente le da igual el teléfono o la consulta presencial con tal de ser atendida. Como si los andaluces fuéramos tontos. Lo que queremos es ser atendidos bien y eso no lo garantiza la consulta telefónica, sino la presencia, el conocimiento personal y la continuidad de los médicos de familia. Sin esperas de semanas.

Digan lo que digan, su plan es potenciar la sanidad-negocio a costa de lo público, a la que quieren convertir en una especie de coche escoba “para pobres” que recoja lo que no interesa a lo privado. En eso consiste la privatización de la sanidad pública, la de todos.

Digan lo que digan, esos son los planes del PP y el gobierno de ‘Juanma’.