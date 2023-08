El buen Dios hizo al hombre del barro pero conocía los riesgos. De ahí que le pusiera frenillo a las partes dignas de amarre, a saber, la lengua y la susodicha. No contento con ello le incorporó algunas bolsas para que el cuerpo fuera cuasi perfecto. La sinovial para amortiguar las articulaciones. La escrotal, para que los machos no se olvidaran los ‘cataplines’ y fueran ovando de acá para allá. La bolsa, como continente acogedor, se revela imprescindible.

España inventó el comercio global con el Galeón de Manila pero tiró la toalla, como en tantas otras cosas. Hoy las Grandes Superficies son extrajeras: ‘Carrefour’; “Auchan” (Alcampo); “Lidl”; “Aldi” o “Eroski”, extranjera en breve...Y qué decir del comercio de proximidad tomado o, mejor dicho, invadido por el Imperio del Sol Naciente. En fin, aún queda Mercadona y El Corte Inglés para salvar el orgullo patrio.

Hace unos años, este conjunto de colonizadores alimentarios decidió ahorrarse el coste de las bolsas. Y, so pretexto, de que el plástico contamina y no es biodegradable fue prohibiendo su entrega hasta suprimirlas. Por eso, al llegar ahora a la caja de estos establecimientos el cliente, que debe colocarle ordenadamente decenas de productos al cajero/a, soporta la absurda pregunta: ¿Quieres bolsas? Ya el tuteo sorprende.

Siendo bien pensados podríamos atribuir la impertinente pregunta a la posibilidad de traer bolsas de casa. O incluso, a que el establecimiento nos las diera de papel u otro material biodegradable. Pero, hete aquí, que las cobran. Luego, el problema no era ecológico sino económico.

Siendo malpensados: ¿Creerá la cajera/o que vaya a meterme los productos en la bolsa sinovial? De momento, no me sale de la bolsa escrotal pagarles la bolsa biodegradable a los fanfarrones franchutes o euskaldunes. Si me hiciera mucha falta, pediría la entrega domiciliaria que viene en cajas.