Razón de ser de los 5 actuales palacios jerezanos

Con motivo de la reciente publicación de mi libro 'Franceses en la expansión del jerez', han habido dos damas amigas -la una jerezana, la otra de Sevilla, 'pero Jerez'- que en discusión civilizada me han cuestionado si en nuestra querida ciudad -'El pueblo más bonito de España'- ha habido o hay palacios. Por mi parte 'lo mantuve y no enmendallo', que los hubo y que aún hay al menos cinco que conservan o incluso han acrecentado los atributos para ser así nominados.

Como argumento, utilizo una de las varias acepciones de diccionarios de la Lengua Española para la voz 'palacio' y justifico tres razones más de propia cosecha. 'Palacio es la residencia casa solariega de una familia noble', y ahora habríamos de enfrentarnos a la polémica de quien lo es hoy día, aparte de las de nobleza de espíritu y solidaria, y que la mayoría considerara como tal.

Enseguida me dirigí a dos de mis obras historicistas -la mentada y a 'Casas señoriales, bodegas y Sabores de Jerez'- para asegurarme de que no había errado en mis apreciaciones y comprobé que al 'Palacio de Domecq' en la alameda Cristina así le habían denominado siempre desde principios del siglo pasado -y yo, desde que lo hiciera en 1947 el profesor don Antonio Sancho en su Cuaderno de Arte II, dirigido por L.M. Feduchi: 'Jerez y los Puertos', del Instituto de Cultura Hispánica-; y que en mi pie de foto del 'château' del 'Recreo de las Cadenas' -por pudor familiar- no le había llamado palacio. Aún la Guía Oficial de Jerez, ya lo considera popularmente 'El Palacio' en 1870.

En abundancia de la argumentación antes expuesta, situó actualmente, entre los cinco más emblemáticos palacios jerezanos a los de 'Campo Real' o 'de Benavente', este por su tamaño (solar histórico de media hectárea urbana), exorno y mantenimiento. Al de 'El Virrey La Serna', en la anterior generación considerado la casa-palacio de los Andes. Y al palacio 'de Bertemati' (DA-VI-LA, en la forja de su balcón principal) o Casa de la Iglesia, incluyendo su dueto 'antigua de don Ramón Díaz', por habitarles un 'cuasi' príncipe de la Iglesia. Lo que es junto con 'residencia de los reyes' o 'solariega de familia noble', las condiciones 'sine quanon' que la Historia exige.

La división en 'apartamentos de vecindad', entre otras de la casa-palacio de Hoyos, en Léalas; o el despojar de su exorno de pinturas, tapices, reposteros, mobiliario firmado, porcelanas, arañas, platería y personal exclusivo de servicio, les priva -para mí- de su antigua condición de casa-palacio, a las que ello hayan soportado.

Así están ya inexactamente tituladas como palacios, dos o tres casas-palacios en plaza Rivero, una donde una las damas citadas nació circunstancialmente. Y me refiero -ahora ya sin pudor- al 'llamado' palacio Pemartín en la plaza San Juan (originalmente Villavicencio y Zurita); y sin quitarle el mérito a esta de su bellísima construcción y a las otras el de sus recientes restauraciones y ricas decoraciones.

Quedan aún dentro de mi calificación de 'Casas señoriales' -por su contenido y estado de conservación- al menos otras ocho o nueve contempladas en el primero de mis dos mencionados libros: la mudéjar de San Lucas y Cabeza de Quintana Rojo; la de Domecq La Riva en Rivero; la Bohórquez en Angustias; la barroca-hispalense del inicio de Lealas; la neoclásica de Consuelo Lozano, en Merced; la de Masaveu en Francos; Pérez-Luna en Pedro Alonso; y la de Lorente, en Bizcocheros. Y reciente la de Villa Real en Ancha. Excusándome por las dos o tres más, olvidadas.

Todo lo que antecede para hacer un llamado subliminal a la 'Tradición', sobre Riquelme… y pedir 'Acciones/a', sobre Puerto Hermoso. La una con una de las fachadas renacentistas más puras de la provincia. La otra obra en 1873 del maestro mayor Elías Gallego, para el sueño de una saga bodeguera por siete generaciones…