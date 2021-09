Septiembre de jereces

Ha entrado septiembre por todo lo alto en Jerez y han comenzado como cada año las Fiestas de la Vendimia. Unos festejos que han venido precedidos por el Sherry Máster que las Bodegas González Byass ha vuelto a poner en marcha de manera presencial, y en el que he tenido la suerte de participar. Un curso intensivo de jereces, de dos días, en el que los treinta participantes hemos salido más enamorados aún del vino de Jerez. Es para quitarse el sombrero la pasión que le pone esta emblemática Bodega jerezana a la hora de contar qué es el jerez. Un trabajo duro que se ve reflejado en nociones teórico - prácticas que no se olvidarán jamás. No solo por probar verdaderas joyas de vino como Amontillado Cuatro Palmas, Trafalgar Jerez 1805, Palo Cortado Fundacional Cuatro Cortados o el PX León XIII, sino por interactuar con grandes profesionales como José Argudo, Silvia Flores o el poeta del vino de Jerez, Antonio Flores. Esa pasión a la hora de transmitir qué significan los jereces convierte al Hacedor de Vinos en una persona única en el mundo del sherry, no solo por su sapiencia, sino por cómo te lo cuenta. Un verdadero privilegio el Sherry Máster, que recomiendo que todo el mundo pueda disfrutar. Además, ayer comenzaron los ciclos de Copa en Copa y de las Catas Magistrales, entre otros actos relacionados con el vino de Jerez. Una oportunidad - tras un año en blanco - de volver a saborear la riqueza enológica de nuestra tierra y aprender un poco más sobre nuestros vinos, quizás la asignatura pendiente de muchos jerezanos. Lo que sí debiéramos erradicar de una vez - y que ya hemos podido ver en algún que otro acto - son los vasitos de plástico para servir el vino. Jerez no puede permitir que sus vinos, prácticamente todos de calidad superior, sean servidos en plástico. Démosle valor, optemos por el cristal - si es copa alta mejor - para un mayor disfrute organoléptico - y brindemos por la suerte de sentirnos sherrylovers. Disfruten de las Fiestas de Vendimia y que nunca falte al día una copa de jerez. ¡Salud!.