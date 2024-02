Las movilizaciones de los empresarios agrícolas inundan las carreteras. La PAC, Política Agraria Común, comenzó en 1962 con el objetivo de apoyar a los agricultores y mejorar la productividad agrícola, asegurando un suministro estable de alimentos asequibles y garantizar a los agricultores de la Unión Europea un nivel de vida razonable, conservar los paisajes y zonas rurales de toda la UE, entre otros.

Se ha subvencionado la electricidad, el combustible, se ha vigilado la llegado de alimentos de otros países no pertenecientes a la UE. Se consulta a las organizaciones agrarias. Las ayudas a los agricultores en 2019 de 41.000 millones para mejorar los ingresos, 14 mil millones de € para desarrollo rural. Dinero que llega a la UE a través de los tributos de cada país, que aportan los ciudadanos con los impuestos. No son los “burócratas” los que lo aportan, sino cada ciudadano europeo con sus impuestos, que revierten al mundo rural, ayuntamientos, y a los empresarios rurales.

Algunos ejemplos: una empresa agrícola de Algeciras recibe 72.612 €; una de Bornos 67. 353€; 14.343€ Trebujena; 71.019 € Jerez; 159.915€ Jerez; 168.223€ Jerez;2.807.110€ Jerez. Muchas empresas agrícolas a nombre de mujeres. Esto me recuerda el comentario que me hizo un empleado de entidad financiera: la mayoría de las mujeres de esta Avenida tienen su cartilla agrícola, y no trabajan en la agricultura. Curioso. Y los agricultores bloqueando ciudades, diciendo cosas inciertas, enfrentando con Guardia Civil y policía. Me recuerda el bloqueo, con sus enormes camiones, que le hicieron en 1972 a Salvador Allende en Chile, bloqueando la capital chilena, lo que propició el golpe militar con el apoyo de los Estados Unidos.