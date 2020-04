Under pressure

Saber jugar, saber vivir bajo presión, es algo realmente complicado. En momentos de máxima tensión o situaciones límites el ser humano tiende a bloquearse, le cuesta tomar decisiones, más aún decisiones correctas.

El 19 de mayo de 1991 el Castellón había dado un paso de gigante para evitar descender a Segunda División al ganar por dos goles a cero al Cádiz del novato Ramón Blanco. En un partido malo de solemnidad, el ruso (ucraniano) Igor Dobrovolski casi en el minuto 70 abrió la lata. Castalia era una fiesta, luego casi sobre el pitido final llegaría la puntilla con un gol de Benito Sánchez. Ni la entrada del canterano Kiko pudo evitar que aquella tarde el Cádiz cayese hasta el último puesto de la clasificación. A falta de 3 jornadas por disputarse todos daban por descendido al conjunto amarillo.

¡Bueno, todos no! El campo prácticamente estaba vacío. Yo estaba haciendo mis últimas entrevistas para poder hacer el programa radiofónico del lunes. Estaba buscando a Pepe Mejías y Carmelo, los veteranos del equipo, para preguntarles por la agónica situación del equipo. Me crucé con algunos compañeros de la prensa y todos negaban con la cabeza. ¡No hay nada que hacer! Era lo que más o menos todos decíamos.

En uno de los accesos al césped de Castalia, encontré a Carmelo, Mejías, Oliva y Ramón Blanco. Los jugadores iban ataviados con el chándal oficial, pelo mojado tras su paso por la ducha. Reconozco que cuando llegué y los vi fumando, llegué a indignarme. ¿Cómo podían jugadores profesionales fumar después de un partido que los colocaba como colistas?

Pues podían. Dándoles caladas al pitillo, charlando tranquilamente como si la cosa no fuera con ellos. Llegué a su altura y antes de que pudiera pedirles la entrevista, me vi envuelto en la charla que ellos tenían.

Justo al llegar, el míster me saludó con su voz rasgada. No pudo ser, me dijo resignado. No sé si dije algo del estilo: esto ha sido la puntilla o ya toca pensar en el año que viene o no dije nada. El caso es que Pepe Mejías empezó una especie de monólogo, que más o menos venía a decir: “Tranquilos que el Cai se salva este año. El Castellón (acababan de perder contra ellos) está muy mal, este equipo es un flan. Nosotros le ganamos en Carranza la semana que viene al Sevilla. Los sevillistas contentos porque hundimos más al Betis. Luego en Mallorca tenemos que rascar algo y en la última jornada le ganamos al Zaragoza y el Oviedo se come al Castellón”.

A renglón seguido, creo que Carmelo recogió el testigo de Mejías y me dijo “es que los periodistas sois muy tremendistas. Tu hazle caso a Pepe” añadiendo algo del estilo “esto es como siempre, nos dan por muertos cuando los que están cagados son los demás”.

El resto de la historia es bastante conocida. El milagro de Kiko y la promoción con el Málaga, pero yo me quedo cómo manejaba el barco bajo la tempestad la vieja guardia.

Nota: He reflejado el espíritu de aquella conversación, por lo que las frases que pongo en boca de los jugadores, no son literales.