¡Vaya, no me lo esperaba!

Cuando, hace tres meses, la campaña electoral con motivo de las elecciones andaluzas llegaba a su recta final, muchos y muchas nos sorprendimos -e, incluso, nos asustamos- con la aparición de una política italiana en un mitin de Vox en Marbella que se hizo rápidamente viral. Con un discurso exageradamente agresivo y con una mirada y un tono de voz dignos del peor villano de cualquier película de Hollywood, mostraba su apoyo a la ex andaluza Macarena Olona y a Santiago Abascal. "Sí a la familia natural, no al lobby LGTB; sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte; sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista..." fueron algunas de las consignas para las que, según ella, no podía haber medias tintas. Y, a pesar de su afinidad a Vox, desde España la veíamos como un personaje lejano.

Pues, una vez más, la realidad nos da de bruces en la cara y nos presenta a Giorgia Meloni -así se llama- como futura nueva primera ministra de Italia. Será la primera mujer en lograrlo en la historia de la democracia del país, encabezando el partido 'Hermanos de Italia', del que forma parte Caio Giulio Cesare Mussolini, bisnieto del mismísimo dictador fascista.

Hoy, Italia es un país menos progresista, tolerante y moderno. También Europa, de donde no es precisamente afín Meloni. Y hay quien se sorprende. ¿Cómo era posible que, con el blanqueamiento continuo que tiene el fascismo en los medios de comunicación, fuera a ganar las elecciones italianas la coalición conservadora y ultraderechista? ¿Cómo podía ocurrir que Silvio Berlusconi, condenado por prostitución de menores, vuelva a formar parte de la primera línea política de su país? ¿Acaso el hecho de ser el dueño de Mediaset y, por consiguiente, de cadenas como Cuatro o Telecinco tendría algo que ver con la normalización del salto al poder de este tipo de gente? ¿Cómo podíamos pensar que este paso atrás en el progreso podría ser culpa, en gran parte, de lo que nos dicen los medios cada día?