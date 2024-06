Una de las debilidades más significativa de nuestro sistema educativo se refleja en las elevadas tasas de abandono universitario sobre todo en los dos primeros cursos de la carrera. El último informe CRUE estima en 400 millones lo que nos cuesta esta preocupante realidad, el 80% a costa del contribuyente. La cifra no incluye a los que abandonan los estudios para integrarse en otros, sólo a los que salen del sistema para siempre. Tenemos además carreras con escasa demanda-muy por debajo de la UE- claves para nuestro sistema productivo, las llamadas STEM, acrónimo de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas; doble drama.

En España, 2 de cada 10 universitarios abandonan. Las causas son variadas y nos debería hacer pensar una solución en vez de empeñarnos en politizar la cuestión educativa. A mí me parece salvo mejor criterio de expertos, que el problema empieza en las primeras etapas con el déficit formativo, humanístico y científico, pero tambien de valores como el esfuerzo, la disciplina, la escasísima atención a la diversidad y las necesidades especiales de tantos alumnos que viven hoy en una sociedad muy distinta a la que vivimos nosotros a su edad. Al síndrome del docente quemado y peor formado hundido en la burocracia, inmerso en un sistema que convence a pocos y no los incentiva a la búsqueda de la excelencia con el indeseable efecto del menor nivel académico del profesorado universitario. A no poder elegir carrera con un sistema de notas de corte quizá necesario, pero que desvía del objetivo o la vocación, a la inexistente atención al alumno con un sistema de tutoría que hace décadas no sería necesario -pero hoy urge- y muchas otras que se me escapan.

Estas cuestiones lejos de ser abordadas con seriedad, suelen ser lamentablemente despreciadas. El panorama político no induce al optimismo.