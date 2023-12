Hoy 5 de diciembre se celebra el Día Internacional del Voluntariado. Desde estas líneas quisiera brindar mi aplauso más efusivo a esos 1500 voluntarios que aproximadamente hay en nuestra ciudad. Sin ellos, las numerosas organizaciones sociales de Jerez verían mermado considerablemente su amplio catálogo de servicios y su solidaridad a los más necesitados.

La Plataforma Andaluza del Voluntariado realizó en 2022 un estudio pionero titulado “El voluntariado en Andalucía. Quién, cómo y por qué”. Destaco de él algunos datos interesantes:

- La edad predominante para realizar voluntariado se sitúa entre los 45 y los 54 años de edad.

- Más del 60% del voluntariado andaluz es femenino.

- 3 de cada 4 realiza sus tareas en los ámbitos social o sociosanitario.

- Casi un 40% dedica más de 4 horas semanales a la acción voluntaria.

- Las personas voluntarias andaluzas son fieles a sus organizaciones, ya que llevan en ellas más de 3 años.

- La tarea más repetida es la de acompañar a personas en vulnerabilidad.

- El 40% son jubilados o trabajadores por cuenta ajena.

Llevo varios años preguntando y preguntándome por qué ocurre esto, por qué los hombres no se incorporan ampliamente a las labores de voluntariado, por qué son una inmensa mayoría de mujeres las que ponen cada día lo mejor de sí mismas al servicio de los demás. No termino de entenderlo muy bien.

Vivimos en una sociedad que nos ha convertido cada vez más en seres egoístas, que pensamos en nosotros mismos constantemente. Las redes sociales no han hecho más que acrecentar esta soledad. Estamos rodeados de personas y super conectados, pero a la vez de espaldas al sufrimiento y los problemas de los demás. Sabemos que existen, pero es mejor mirar para otro lado, como si la cosa no fuera conmigo.

Tan sólo “miramos” de otra manera cuando uno de esos problemas nos atañe directamente a nosotros o algún familiar cercano. Ay, querido amigo, ahí la cosa cambia y empezamos a percibir que entonces, y sólo entonces, es posible que nos repercuta en nuestra vida cotidiana.

No dejes que eso ocurra, hoy he venido a decirte que intentes cambiar esa “mirada”. Como dice un amigo mío, “no es lo que te pasa, es lo que haces con lo que te pasa”. No preguntes que pueden hacer los demás por ti, empieza a interrogarte sobre qué puedes hacer tú por los demás. Desde tu calle, desde tu barrio, desde tu familia, desde tu trabajo…tú puedes cambiar la pequeña porción del mundo en la que te ha tocado vivir.

En Jerez hay más de 40 organizaciones sociales de todo tipo: socio sanitario, ocio y tiempo libre, consumo, ambiental, protección civil, cooperación al desarrollo, cultural, comunitario, social, educativo, deportivo, etc. Estoy completamente seguro que en una de ellas serás feliz como voluntario, “ayudando a los demás para ayudarte a ti mismo”.

Yo pongo modestamente mi granito de arena como voluntario del #RetoPichón, que fundara en 2011 mi gran amigo Juan Luis Muñoz Escassi y que este año dedica todos sus esfuerzos en ayudar a 15 niños andaluces con 15 enfermedades raras, y en la AECC (Asociación Española contra el cáncer), donde estoy rodeado de 73 voluntarios (48 en sede y prevención y promoción de la salud, y 25 en el hospital), que son los que bombean sangre al corazón de esta organización.

En cualquiera asociación de Jerez, te acogeremos con los brazos abiertos. “El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños”. ¿Qué estás esperando?