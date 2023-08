El turismo es uno de los sectores económicos más importantes de Jerez. Uno preferiría una mayor pujanza de otros como la agricultura, el vino, la industria… pero es lo que hay.

En el ámbito turístico pocos se conforman ya con aquello de sol y playa, asumiendo otras motivaciones para viajar: naturaleza, cultura, patrimonio… y gastronomía. Desde la más sofisticada, con estrellas Michelín, a la que recupera la cocina tradicional sin más adornos que buen material y arte. Recuerdo que hace años, en Extremadura, una guía turística comentó que lo que mejor recordaba de Jerez eran los desayunos. Pocos placeres hay como tomar por la mañana una tostada con buen aceite, tomate y jamón con el correspondiente cafelito.

Pero últimamente hemos detectado algunos signos preocupantes por querer acaparar más de lo que se puede gestionar. En algunas calles parece que no hay límite para las mesas de las terrazas. Hemos llegado a estar sentados en sitios con veintidós mesas (casi el doble de lo normal) atendidas por solo dos camareros, el personal habitual. No daban abasto y se disculpaban diciendo que el atasco estaba en la cocina, lo que también era verdad pues la cocina y su personal eran los de siempre. Las comandas tardan y no salen en el orden lógico. La clientela se aburre o se enfada y, por supuesto, no vuelve. Obviamente, la responsabilidad no es del personal que pone la cara ante el público sino del empresario que, por ganar un poco más, exprime a sus empleados hasta límites insoportables. Y que no digan que no encuentran personal. Paguen más y ofrezcan mejores condiciones y verán cómo aparece.

Estas situaciones, aún puntuales aunque acompañadas de otras como la limpieza de los baños en algunos sitios, hay que cortarlas de raíz si no se quiere matar la gallina de los huevos de oro