En su famoso ensayo de 1925 "La deshumanización del arte", Ortega y Gasset aborda el tema de las vanguardias (los "-ismos") sobre el arte moderno después de la primera guerra mundial.

Plantea la cuestión del "arte nuevo impopular y elitista", como medio de expresión, en el que difícilmente se refleja la identificación de la propia "humanidad del público ", en contraposición con el "arte clásico" (realismo, naturalismo) de amplia aceptación, asimilable por las clases menos ilustradas y en la que si pueden sentirse apeladas.

El arte nuevo es lúdico e irónico ("tiene estilo"), mientras que el clásico es serio y responsable. (es in-estilizado, "tiene carácter").

La producción artística europea generada durante los inicios del S.XX cambia la propia noción de artista.

Y es, en esta cuestión (concepto de artista) en la que me gustaría dar mi visión personal al hilo del análisis orteguiano.

Entiendo que una de las claves del cambio fue la presencia del espíritu romántico, influencia del idealismo alemán (S XIX) donde el propio artista (persona dotada para crear "arte", es decir, aquello que genera belleza) tiene un concepto (recibimiento) de las cosas como irreales e ideales (ideas) solamente percibidas y sentidas de manera subjetiva por el propio autor, y no como "formas vivas/figuras" de una "totalidad" a la que pertenece, o de una belleza que le trasciende y sugestiona.

Ortega diferencia 2 tipos de arte:

"El arte artístico" en el que se aplica "el principio de ejecutoriedad": la forma viva aparece como ejecutándose...la tórtola sobre el humedal parece que vuela y "el arte no artístico" en la que el objeto es "imagen de"... la tórtola como figura, como imagen que puede simbolizar algo (una o varias cosas) "un vuelo" pero que no termina por definir/trasmitir su propia acción o esencia.

Así el idealista se hace híper-subjetivo (y huye de un todo irreal para él) o ex-céntrico (fuera del centro) y da lugar a un tipo de hombre ,"el genio romántico" que se aleja de la armonía-normativa de la naturaleza donde antes el autor se sentía parte de ese "todo" que venía a reproducir/imitar de manera gozosa y equilibrada.

El arte pues, se conforma en el artista como el vehículo a través del cual se pretende reproducir la realidad por partida doble y así transformarla o crear otra paralela.

El artista deja su impronta en la obra, creando y explotando sus cualidades personales para generarla. Es decir, éste procura, a través de la misma, representar la sensibilidad de lo percibido (percepción) externamente y lo sentido (sentimiento) internamente.

Y así, obras bellas de estilos diferentes, en el fondo suscitan la misma emoción en el público.

Por eso para mí la belleza que surge del arte (muy en sintonía con la realidad y no con la idealidad deconstructora) no es uniforme (solo tiene un estilo) pero tampoco subjetiva (es igual de válida con independencia de la persona que la cree o que la perciba).

Sobre la crítica que hace el propio Ortega se podrían escribir ríos de tinta.

Es sano la confluencia de distintos puntos de vista, como el propio arte, volveré a dar el mío.

Como he dicho antes, considero que EL ARTE no es subjetivo, porque generado de modo distinto sólo se deja aparecer en la calidad (conjunción de talento, disciplina y originalidad/humanidad = aquello capaz de suscitar en el público emoción consensuada), no en la cantidad porque es la calidad la que establece a la postre dicha permanencia de la obra en la historia.

Un número considerable de obras artísticas universales fueron concebidas por artistas que, además de ser talentosos, eran muy conocedores de sus límites y por lo general poco románticos, bohemios y ególatras.

Como decía Picasso, "el éxito es un 99% de trabajo y un 1% de inspiración."

Y es que el arte verdadero, el arte humano, aquello que desprende humanidad y que eleva el sentir de las personas, le da permanencia al instante, lo llena de eternidad."No despreciéis el instante, dice la voz de lo eterno", decía Tagore.

Esa es la función del arte, aquello que concede un sentido superior al momento o como decía Kant "lo bello como finalidad sin fin", aunque este fuese el precursor del idealismo (idealidad) con sus críticas a la razón. "Cada vez soy menos juez de las cosas y voy prefiriendo ser su amante" (Ortega).

Si nos fijamos bien la palabra "estética", proviene de un término griego que significa sensación y movimiento.

Sobre una parte del "arte" hoy o sobre el concepto contemporáneo de artista...

¿Realmente "algunas obras de arte actuales" percibidas por nuestros sentidos generan en nosotros sensación y movimiento = emoción? ¿Es cuestión de sensibilidad o de interés? ¿ Será que habremos perdido la capacidad de asombro y atención por estar tan invadidos por la inmediatez y la irrealidad que otorgan las redes sociales?

No puedo estar en contra del arte contemporáneo. Aunque este ensayo tiene una visión generalista de un concepto ,"el arte", sobre el libro escrito por Ortega, creo que en el actualidad (Siglo XXI ) hay obras que seguramente formarán parte de la posteridad.

Es más, siento que por mi ignorancia puedo disfrutar más de todas las obras (ya sean de hoy o ayer) o ,como Ortega, de las cosas...

Sin embargo, algunas obras de arte contemporáneas... ¿no han establecido una actitud en algunos autores actuales de no conseguir trasmitir con "su arte híper-subjetivo" lo que EL ARTE ha de trasmitir a través ellos mismos? ¿No son esas obras a veces, algo solo entendible por esos mismos artistas, en lugar de ser propiciadoras de una belleza universal?

Cuando la canción, el poema, el lienzo, la columna dórica o el jardín son los protagonistas, su autor se sitúa humildemente como medio y no como un fin en sí mismo que se posiciona por encima de la propia obra.

Sobre esta impresión Karl Marx, lejos de hacer política escribió lo siguiente:

"El escritor es aquél que no considera en modo alguno sus trabajos como un medio. Son fines en sí: son en tan escaso grado un medio para él mismo y para los otros, que sacrifica su existencia a la existencia de ellos, cuando tal cosa es necesaria".

Es decir, el arte como método para vislumbrar, para des-velar (quitar el velo) otra realidad distinta de la ordinaria, pero dejando a la belleza hablar por la misma y no por un falso ego-centrismo del autor.

¿Quiénes "crean" parte de estas obras contemporáneas ?¿La demanda social consumista o el deseo que tiene "el artista" de dejar su sello híper-subjetivo-abstracto frente a un humanismo-universal que no predomina?

"¿Qué es el arte?"..."Morirte de frío", como buen posmoderno diría "¡Morirte de ego!"