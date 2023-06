Sería genial saber qué pudo soñar, si es que llegó a dormir, Pedro Sánchez la noche del pasado domingo, tras la debacle electoral del PSOE en las elecciones municipales y autonómicas. De esas horas de la madrugada salió ‘la jugada’ del adelanto de las elecciones general al 23 de julio. Un movimiento sutil, valiente, arriesgado, con símiles ajedrecísticos, que sorprendió a propios y extraños. Dicen que la mayoría de sus ministros no conocían su anuncio del lunes. No me cabe la menor duda.

La reflexión de Sánchez, con su almohada o con alguno de sus asesores más íntimos, fue una ‘bomba’ política que desactivó por completo la que se le venía encima por la abrumadora victoria del PP. Desde ese momento, todas las tertulias y debates giraron en torno al 23-J, fecha inapropiada por ser un mes vacacional, lo que obligará a muchos españoles a votar por correo, ¡con lo que pasó en Melilla! Por cierto, no hay que cambiar la Ley Electoral, sólo hay que obligar a presentar el DNI; no es tan difícil.

Sea como fuere, la jugada ha cogido desprevenidos a los que están más a la izquierda del PSOE. Sumar Más (Yolanda Díaz) y Podemos (Irene Montero e Ione Belarra) apenas tienen días para llegar a un acuerdo y presentarse juntos. Un acuerdo al que no han llegado en meses.

Ya todos trabajan pensando en el 23-J y tiempo habrá de debatir sobre el riesgo asumido por Sánchez, pero la respuesta vendrá dada por el resultado de las elecciones generales. El Partido Popular está lanzado, pero necesita mayoría absoluta y bien haría (y lo hará) en no dar por muerto a un presidente que tiene la capacidad de negociar y pactar con quien sea para mantenerse en La Moncloa.

Las elecciones serán duras. A Sánchez ya le dieron jaque el 28-M y no quiere el jaque mate el 23-J. Quiere salvarse contraatacando. Juega con negras; su rey no está muerto aunque sí malherido y no quería que se fuera desangrando hasta el 10 de diciembre. Por eso ha dado su sorprendente jaque a propios y extraños. El tiempo pondrá cada pieza del tablero en su sitio.