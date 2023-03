Por No me ha sido posible acudir antes. Hoy domingo 20 de marzo se cumplen diez días del fallecimiento de un amigo, un extraordinario artista de la guitarra gitana por raza y por sentimiento: Pedro Carrasco "Niño Jero" y "Periquín" para los más próximos. Tenía 68 años de edad y más, muchos más, almacenados entre la prima y el bordón de su siempre jonda, al tiempo alegre y dispuesta sonanta.

Como quiera que, en cuantas ocasiones puedo, ensarto en este semanal espacio que Diario de Jerez me propicia con lo que fue hasta hace unos años mi labor como organizador y presentador del más diverso mundo artístico: especialmente teatral, ecuestre y flamenco -no suelo abordar temas no vividos-, quiero y debo resaltar aquí y ahora, el profundo pesar por el fallecimiento de "Periquín" con el que coincidí en incontables ocasiones lo mismo en Jerez como en otras muchas plazas andaluzas. De inmediato me vienen a la memoria nuestros recorridos con el espectáculo "La Fragua de Tío Juane", lo mismo en su primera etapa, abierta ésta con la guitarra de "Parrilla de Jerez" -por cierto ¿para cuándo su monumento?-, patrocinada por la desaparecida Caja de Ahorros de Jerez, en la segunda respaldada por la Diputación Provincial de Cádiz y en una tercera -la más amplia en número de artistas- con el patrocinio de Banesto. Una de aquellas actuaciones nos llevó hasta el corazón de la axarquía malagueña, concretamente en Vélez Málaga donde el titular de la compañía, "Tío Juane", respaldado por sus hijos Cayetano "Nano de Jerez" y Manuel "El Gordo-, alcanzó uno de sus grandes éxitos al cantar con fatiguitas -como cada vez por su enfermedad asnmática-, por siguiriyas con la guitarra de "Niño Jero".

Es materialmente imposible reseñar en este espacio uno de los acontecimientos flamencos más importantes que se han celebrado en Jerez con Pedro Carrasco "Niño Jero" como centro de atención, ya que a él estuvo dedicado -pro-recuperación- con la presencia sobre el escenario de IFECA de aproximadamente un centenar de artistas del cante, el baile, el toque y las palmas. Un festival cuya labor de presentación tuve el placer de compartir con los compañeros Antonio Núñez -me cuentan que su salud atraviesa por difíciles momentos. Hago votos por su recuperación-, Manolo Doña y José María Castaño. En la redacción del cartel se omitió la reseña del año -que no recuerdo-, pero si aparecen día -17- y mes -junio-, horario de comienzo, nueve de la noche. Hubo colaboraciones institucionales, empresariales, de entidades y personales, entre estas últimas la del diseñador del cartel: Pedro Carabante. Aprovecho esta triste circunstancia para recordar el festival homenaje que se le tributó al padre de "Periquín", Manuel Jero, en el salón de los espejos del Club Nazaret, el día 31 de marzo de 1989, también con una nutrida participación de compañeros. Ahora, padre e hijo, por el cielo de Jerez montarán un tablao para cantar y bailar el primero, como hizo siempre, con la guitarra del segundo. Descansen por siempre en paz.